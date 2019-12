Kerstmis valt wat vroeger: “Verrukkelijke” Mbappé deelt nog tijdens match handtekening uit aan jonge snaak GVS

22 december 2019

08u55 0 Buitenlands voetbal Kerstman Mbappé. Een jonge snaak die met pen en papier zijn grote geluk beproefde, kreeg nog tíjdens de wedstrijd een handtekening van zijn grote idool. Haast ongezien, net zoals zijn straffe statistieken.

Je moet er een flinke portie lef voor hebben. In de slotminuut van de Ligue 1-wedstrijd tussen PSG en Amiens waagde een jonge Parijse fan zijn kans. Met een schriftje en een balpen in de hand, stormde de durfal recht naar Kylian Mbappé. Het grote doel: een handtekening van zijn grote idool. Mbappé schrok even van het onverwachte bezoek, maar nam nadien álle tijd om de jongen te begroeten, een handtekening uit te delen en hem nadien nog een stevige knuffel te geven. “Je bent de beste”, vertelde de jongen. Redenen genoeg voor de grote fan om te huilen van geluk, haast ongezien tíjdens een match. Een groot applaus barstte los.

un enfant entre sur le terrain en direct pour demander voir Mbappé pic.twitter.com/yq18fNSJXT generation platini(@ Platini02Fr) link

De 21-jarige wonderspits had er dan al een grootse match opzitten. Met twee goals leidde hij de Parijse topclub naar een eenvoudige 4-1-zege tegen Amiens. “Wat was hij weer verrukkelijk”, schrijft The Parisien vandaag. “Zijn glimlach verraadt alles.” Mbappé zit nu aan 41 goals dit jaar over alle competities heen. Daarmee staat hij op de derde plaats als topscorer van 2019. Robert Lewandowski zit aan 54 stuks uit 58 duels, Lionel Messi aan 50 treffers uit 58 matchen. Belangrijk: Mbappé speelde slechts 49 wedstrijden dit jaar, maar heeft dus maar acht goals minder dan ‘De Vlo.’

Vrijdag vierde Mbappé z’n 21ste verjaardag, hier kan u nog eens genieten van zijn straffe records. Ook straf zijn het aantal goals op z’n 21ste, namelijk 103 stuks. Enkel de Braziliaanse Ronaldo deed op die leeftijd beter (115). Neymar (80), Sergio Agüero (78), Romelu Lukaku (73) en Raul (73) volgen. Lionel Messi zat op z’n 21ste aan slechts 42 treffers, Cristiano Ronaldo klokte af op 27 goals. Een giga-verschil.

Ook na de match van gisteravond deelde Mbappé overigens nog cadeautjes uit. PSG had 200 kinderen uitgenodigd om de match bij te wonen en achteraf hun grote helden te ontmoeten. De verbazing was dan ook groot toen achter de grote witte baard van de Kerstman de goalgetter schuilde. Kerstmis viel voor velen dit jaar op 21 december. De kinderen zijn content, nu de PSG-bazen nog. De bobo’s verwachten immers eindelijk die Champions League-trofee. Het volgende cadeau van Mbappé?

Une soirée magique pour les enfants de la Fondation @PSGChildren 🤩



👦👧 #MatchDeLaFondation



❤️💙 #ICICESTPARIS pic.twitter.com/5EXixRhwwZ Paris Saint-Germain(@ PSG_inside) link

Kylian Mbappe qui accompagne et signe un autographe à un enfant entré sur la pelouse du Parc #PsgAmiens pic.twitter.com/INmDqcdx9h CHAMPION D’AFRIQUE 🇩🇿🇩🇿🇩🇿(@ CAVANEIL) link