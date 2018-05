Kent U hem nog? Gewezen spits van Anderlecht en Oranjeheld zit diep in de schulden: na geschil rond woning nu ook problemen met wagen Andre Valkeman

16 mei 2018

13u45

Bron: BN DeStem 0 Buitenlands Voetbal Voormalig Oranjespeler Peter van Vossen, die een Belgisch verleden heeft bij Beveren en Anderlecht, heeft schuldeisers op zijn dak. De geboren Zeeuw zegt dat hij hulp heeft gezocht om zijn schulden weg te werken. "Daar zijn ze nu volop mee bezig. Het komt goed."

"Opnieuw een vordering aan het adres van ex-profvoetballer Peter van Vossen", begint de civiele rechter. De voormalig linksbuiten, goed voor 36 goals in drie seizoenen Beveren waarna hij de overstap maakte naar Anderlecht en dan Ajax, was in het veld met rushes en opzwepende gebaren altijd aanwezig, maar schitterde gisteren door afwezigheid in de rechtbank van Zutphen, Nederlandse stad in de provincie Gelderland. Een advocaat heeft Van Vossen ook niet.

Een van de bedrijven die geld zegt te krijgen van Van Vossen is Leasemaatschappij DLM. Hij leende een auto van hen, maar betaalde op het laatst de huursom niet meer. DLM spande daarom dit kortgeding aan. "De auto is inmiddels terug", zegt Sander Goedhart, manager bij DLM. Het geld nog niet. Hoe hoog het bedrag is, wordt in de zaak niet duidelijk. Na afloop wil het bedrijf geen reactie geven.

VC Vlissingen

Van Vossen werd in de tijd van VC Vlissingen ontdekt door SK Beveren. Daarna stapte hij over naar RSC Anderlecht en in 1993 kwam hij bij Ajax. Daarna volgden onder meer Feyenoord en De Graafschap. Hij sloot zijn carrière als voetballer af bij Vitesse en ging in hartje Borculo wonen -ook in Gelderland- in een riante vrijstaande woning met een oprit en een grote tuin.

Hoe raakte hij in deze financiële rampspoed? Hij is dan wel niet aanwezig in de rechtszaal, maar neemt wel zijn telefoon op. "Ik heb een geschil met de leasemaatschappij. Dat loopt al een aantal jaren. En ik heb uit de crisistijd een geschil over een hypotheek bij een bank, over mijn vorige woning in Almere. Meer zeg ik er inhoudelijk niet over. Ik kom niet uit dat geschil en daarom heb ik die mensen ingeschakeld van schuldhulpverlening. Die zijn volop bezig om dit voor mij te helpen regelen. Een goedkopere optie dan advocaten."

Schuldsanering

Mensen die schuldhulp aanvragen, komen soms uiteindelijk in een schuldsanering terecht. Dan moet je drie jaar lang van een minimaal bedrag zien rond te komen om zoveel mogelijk schuld af te betalen. Niemand hoeft uit zijn keuze voor schuldhulpverlening te concluderen dat hem dat ook te wachten staat, stelt Van Vossen. "Ach, als ze dat wel willen concluderen is dat ook prima. Maar ik ga afbetalen... Alleen de hoogte van de bedragen, daar gaat het geschil nu eigenlijk over." Na zijn ontslag als voetbaltrainer van Fortuna Sittard in 2015, heeft Van Vossen geen baan meer gehad. Wat is zijn inkomen nu? "Binnenkort ga ik als voetbalmakelaar beginnen."