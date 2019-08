Exclusief voor abonnees Kennismaking met de coach van Lukaku: Antonio Conte, de teek op de huid van zijn spelers Kristof Terreur in Engeland

09 augustus 2019

10u32 0 Buitenlands voetbal De opgespannen biceps. Het gewichtheffertje. Het joggende mannetje. In WhatsApp-conversaties houdt Antonio Conte wel van een emoji, ook het gezichtje met de lachtranen. Als het om voetbal gaat, is het doorgaans wel bittere ernst. Romelu Lukaku (26) bereidt zich best voor om te lijden. Get ready to suffer.

Een bombardement van boodschappen en instructies voor zijn spelers. Wie ooit achter de schermen heeft kunnen piepen in Kamp Conte kent ze: de A4's en A5's die op de muur kleven met de belangrijkste punten in kleur gezet met een markeerstift, één van zijn meest geliefde attributen.

Komt Romelu Lukaku op zijn eerste dag bij Inter wellicht ook tegen: de lijst van alle A-kernspelers met het vetpercentage, hydratatie, het gewicht en het cijfer voor de fysieke conditie. Met daaronder: de waarden in het rood moeten beter. Bij Eden Hazard bij Chelsea was het destijds niet zozeer zijn gewicht dat een kleurtje had, wel moest er in de buikzone een laagje vet af. En zo is het bij elke speler wel wat. In Engeland maakte Conte komaf met pizza, ketchup, koolzuurhoudende drankjes en snoepgoed.

