Karius spuwt zijn gal na zoveelste blunder, Salah en Casillas springen in de bres: "Wat scheelt er toch met jullie?"

23 juli 2018

Loris Karius krijgt steun uit onverwachte hoek. Nadat hij gisteren in het oefenduel zich voor een zoveelste keer miskeek, vloeide een nieuwe storm van kritiek over hem heen. De Duitser kroop in zijn pen en wordt geruggensteund door niemand minder dan Iker Casillas. " Er zijn veel ernstigere problemen in de wereld, verdomme!"

Loris Karius blijft de flaters opstapelen. Nadat hij na twee stevige blunders in de finale van de Champions League wel door de grond kon zakken van schaamte, belooft het nieuwe seizoen niet veel beterschap. Zo ging hij de voorbije weken in enkele vriendschappelijke duels opnieuw meermaals flink in de fout. Zo ook gisteren, waar hij in de oefenpot tegen Borussia Dortmund het leer pardoes in de voeten van een tegenstrever duwde. De misser was voer voor een nieuwe laag aan beledigingen, op Twitter werd de Duitser opnieuw met de grond gelijkgemaakt.

Watch Karius Solidify his legacy yesterday at a Liverpool game vs Dortmund.



Karius is really THE BEST at what he does 👏🏾 pic.twitter.com/Lae6GNba9a Fan Antics(@ FanAnticsFC) link

Just watched the Liverpool Dortmund highlights, HOW THE FUCK IS KARIUS STILL PLAYING?!?! How is he even a keeper? Got to be the worst keeper I've seen since fat Paul from our sunday league tom(@ tomhensonnn_) link

Woede en haat

Heel wat nieuwe druppels die de emmer blijkbaar deden overlopen, want Karius reageerde fel op de nieuwe uitlatingen aan zijn adres. "Dit is gericht aan de mensen die het prettig vinden om andere mensen te zien falen of lijden. Ik heb medelijden met jullie", liet de doelman optekenen op Instagram. "Wat scheelt er toch in jullie levens zodat jullie zo veel woede en haat kennen? Ik bid dat het verdwijnt en er weer goede dingen op jullie pad komen."

Maar het is allerminst één tegen allen. Niemand minder dan Iker Casillas - goed voor liefst 725 matchen tussen de palen bij Real Madrid, drievoudig winnaar van het kampioenenbal en momenteel actief bij FC Porto - sprong in de bres.

"Stoppen deze aanvallen op Karius ooit eens?", stak hij van wal op Twitter. "Voor veel andere keepers geldt hetzelfde. Er zijn veel ernstigere problemen in de wereld, verdomme! Laat die jongen met rust. Hij is ook een mens, net als wij allemaal", wond de Spanjaard er weinig doekjes om.

Este ataque a @LorisKarius va a terminar alguna vez? Hablo de él como tantos otros guardametas. Hay muchos más problemas serios en el mundo joder! Dejar al chaval en paz! También es persona. Como lo somos todos! Iker Casillas(@ IkerCasillas) link

En ook van ploegmakker Mo Salah krijgt Karius een hart onder de riem. "Blijf sterk Karius. Zelfs bij de beste spelers gebeurde dit al eens. Negeer diegenen die haten." Liverpool - met Divock Origi aan de aftrap - verloor uiteindelijk met 1-3 van Dortmund. Met de peperdure transfer van Alisson Becker is het alvast zo klaar als een klontje dat Karius op niet te veel speelkansen hoeft te rekenen. Uiteraard is dat ook geen goed nieuws voor onze Simon Mignolet.

Stay strong Karius, it has happened to the best of players. Ignore those who hate.@LorisKarius Mohamed Salah(@ MoSalah) link