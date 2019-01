Kara blijft hopen voor ex-ploegmaat Sala: “Kijk om de tien minuten of er goed nieuws is” SJH/KDZ

24 januari 2019

Het tragische verhaal van Emiliano Sala (28) laat ook Anderlechtverdediger Kara Mbodj niet onberoerd. De Senegalees deelde tot voor kort nog de kleedkamer met de Argentijnse aanvaller. Het vliegtuigje dat Sala van Nantes naar Cardiff moest brengen, is nog steeds spoorloos.

“Ik ga om de tien minuten op Twitter kijken of er goed nieuws is”, zegt Kara. “Dit raakt de hele voetbalwereld. Het is erg triest, maar ik blijf hopen. Sala was een harde werker, een pure prof die met iedereen kon opschieten. Een paar dagen geleden hebben we mekaar nog via Instagram gesproken. Hij is echt een topkerel. Maakte altijd grapjes, gaf je al eens een speelse tik. Ik blijf hopen dat het toch nog goed komt.”

De kans dat dat ijdele hoop is, neemt met de minuut toe. De politie van het eiland Guernsey staakte ook gisteren vruchteloos haar zoektocht naar Sala en de piloot van het vermiste vliegtuigje. Intussen liet Mehmet Dalman, de voorzitter van Cardiff, weten dat zij een commerciële vlucht wilden regelen naar en van Nantes voor Sala, maar dat de 28-jarige Argentijn dat zelf heeft geweigerd. Met de wellicht noodlottige afloop als gevolg.