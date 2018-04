Kanshebber voor Puskas Award? Uitgeleend toptalent Club Brugge maakt absolute wereldgoal XC

27 april 2018

14u51 0 Wow, just wow! Bravo, Riley McGree 👏 #NEWvMCY pic.twitter.com/c5v9aeXXP3 NEWCASTLE JETS FC ✈️(@ NewcastleJetsFC) link

Riley McGree heeft zonder twijfel een van de mooiste doelpunten van het jaar gemaakt. De 18-jarige Australiër, door Club Brugge uitgeleend aan Newcastle Jets FC, pakte uit met een wereldgoal tegen Melbourne FC. Geniet hierboven even mee. Ter info: voor McGree was het zijn vijfde treffer van het seizoen in de Australische hoogste voetbalklasse.