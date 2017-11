Kampioen zonder kleppers, een geflopte Tevez en Witsel naar de Champions League: de eindbalans van de Chinese miljoenencompetitie Glenn Van Snick

Buitenlands Voetbal Terwijl we in onze vaderlandse competitie dit weekend de veertiende speeldag afwerken, zit de China Super League er helemaal op. Door de astronomische bedragen waarmee enkele sterren naar het Verre Oosten trokken, inclusief onze eigen Axel Witsel, is het méér dan de moeite waard om terug te blikken op de hoogste Chinese voetbalklasse. Een verhaal van een halve Oscar en een hele Witsel.

Halve Oscar

Guangzhou Evergrande Taobao is de kersverse Chinese kampioen editie 2016-2017. Enerzijds is dat geen verrassing – het team van ex-Braziliaans bondscoach Felipe Scolari ging ook de voorbije zes seizoenen telkens met de oppergaai aan de haal – maar anderzijds doet dat tóch de wenkbrauwen fronsen. De club uit het Zuidoosten van China heeft deze jaargang namelijk geen échte klepper in de rangen. Afgelopen mercato hield Evergrande haar koopwoede immers stevig onder controle terwijl Jackson Martinez – met een prijskaartje van 42 miljoen euro de monsteraankoop van twee seizoenen geleden – door een hardnekkige enkelblessure al meer dan een jaar uit de roulatie is.

AFP

Het gevolg: een selectie van 27 Chinezen, drie Brazilianen – bij gebrek aan beter zijn Alan en Ricardo Goulart dan maar de grote namen - en één Zuid-Koreaan, goed voor een totale marktwaarde van 36 miljoen euro – bijna de prijs van een halve Oscar of Hulk. Geen vedetten over hun piek, wel een oerdegelijk team zonder kapsones met een trainer die de klappen van de zweep kent. Zó word je dus kampioen in China.

AFP Trainer Felipe Scolari wordt letterlijk en figuurlijk op handen gedragen.

Toeters en bellen maar vooral veel yuans

Daar sta je dan met de Tevezzen, Pato’s en Lavezzi’s van deze wereld. Eén voor één met toeters en bellen maar vooral veel duiten binnengehaald, maar ze moesten wel het onderspit delven tegen de club uit Guangzhou. Naar een titel konden de miljoenenaankopen hun clubs dus niet leiden, maar hoe verging het hen nu net individueel daar in het Verre Oosten? Wel, de ene al wat beter dan de andere, zo blijkt.

Shanghai SIPG (2de)

• Ricardo Carvalho (39)

Ex-Porto, ex-Real Madrid, ex-Chelsea

Zonder club -> Shanghai SIPG.

4 wedstrijden – 360 minuten – 0 goals en 1 assists

• Oscar (26)

Ex-Chelsea

Chelsea -> Shanghai SIPG voor 60 miljoen euro

22 wedstrijden – 1.967 minuten – 3 goals en 11 assists

De Braziliaanse international kende een wisselend seizoen, maar kwam ook in een slecht daglicht toen hij een heuse rel ontketende. Oscar raakte gefrustreerd tijdens een wedstrijd tegen Guangzhou en trapte de bal twee keer hard en opzettelijk tegen een tegenstander aan. Daarna ontstond een grote vechtpartij op het veld. De consequenties waren zwaar, de Chinese voetbalbond schorste hem voor acht wedstrijden.

And now former Chelsea man Oscar finding out that you don't boot the ball at players in the Chinese Super League...twice. pic.twitter.com/xQyTVpniWL Alasdair Gold(@ AlasdairGold) link

• Hulk (31)

Ex-Porto, ex-Zenit

Zenit Sint-Petersburg -> Shanghai SIPG voor 55,8 miljoen euro

27 wedstrijden – 2.400 minuten – 17 goals en 13 assists

Tianjin Quanjian (3de)

• Axel Witsel (28)

Ex-Standard, ex-Benfica, ex-Zenit

Zenit Sint-Petersburg -> Tianjin Quanjian voor 20 miljoen euro

27 wedstrijden – 2.417 minuten – 4 goals en 3 assists

Natuurlijk verdient ook onze eigen Axel Witsel een woordje. De Rode Duivel kende immers een meer dan geslaagd seizoen bij promovendus Tianjin Quanjian, mét een onwaarschijnlijke apotheose op de slotspeeldag tot gevolg. Onze landgenoot – die zich meteen in de harten van de Chinese fans voetbalde en een certitude werd bij de ploeg van coach Fabio Cannavaro - is volgend jaar immers te bewonderen in de Aziatische Champions League.



Witsel en ploegmakkers versloegen op de laatste speeldag de landskampioen, terwijl de derde in de stand na een spektakelmatch en onwaarschijnlijk slot met 5-4-cijfers verloor. Zo wipte Tianjin nog naar een derde stek en zijn de voorrondes van het kampioenenbal een feit. Met het niet verliezen van zijn plek bij de Rode Duivels is het succesverhaal van Witsel compleet. De vrees bleek onterecht: het niveau van de krullenbol daalde in China allerminst.

TQ 🛤 Asian Champions League 2018 qualifications ☝️🏽☝️🏽💯 Een foto die is geplaatst door Axel Witsel (@axelwitsel28) op 04 nov 2017 om 13:48 CET

• Alexandre Pato (28)

Ex-AC Milan, ex-Chelsea

Villarreal -> Tianjin Quanjian voor 18 miljoen euro

24 wedstrijden – 2.115 minuten – 15 goals en 3 assists

• Anthony Modeste (29)

Ex-Bordeaux, dx-FC Köln

FC Köln -> Tianjin Quanjian voor 34,7 miljoen euro

7 wedstrijden – 594 minuten – 6 goals en 2 assists

Hebei China Fortune (4de)

• Stéphane Mbia (31)

Ex-Marseille, ex-Sevilla

Trabzonspor -> Hebei China Fortune voor 6 miljoen euro

13 wedstrijden – 1.160 minuten – 3 goals en 0 assists

• Gervinho (30)

Ex-Waasland-Beveren, ex-Arsenal, ex-AS Roma

AS Roma -> Hebei China Fortune voor 18 miljoen euro

4 wedstrijden – 257 minuten – 1 goal en 1 assist

• Ezequiel Lavezzi (32)

Ex-Napoli, ex-PSG

PSG -> Hebei China Fortune voor 5,5 miljoen euro

27 wedstrijden – 2.426 minuten – 20 goals en 18 assists

In China beleefde Lavezzi een tweede leven. Het zijn indrukwekkende cijfers die de Argentijn kan voorleggen, wat hem op zeer korte tijd enorm geliefd maakte bij club en fans. Toch kwam ook hij even onder vuur te liggen, toen hij bij een fotoshoot poseerde door spleetogen te vormen met zijn vingers. Bij heel wat Chinezen schoot het kiekje in het verkeerde keelgat, waarna de goalgetter uitgebreid en meermaals zijn excuses aanbood.

Hebei CFFC Lavezzi.

Guangzhou R&F (5de)

• Eran Zahavi (30)

Ex-Palermo, ex- Maccabi Tel Aviv

Maccabi Tel Aviv -> Guangzhou R&F voor 7,23 miljoen euro

30 wedstrijden – 2.700 minuten – 27 goals en 7 assists

Shandong Luneng Taishan (6de)

• Graziano Pellè (32)

Ex-Feyenoord, ex-Southampton

Southampton -> Shandong Luneng Taishan voor 15,25 miljoen euro

24 wedstrijden – 2.160 minuten – 7 goals en 5 assists

Echt succesvol kan je het seizoen van Pellè niet noemen. Met slechts 7 treffers bleef het kanon van de Italiaan vooral stil. Een beetje naar analogie met zijn passage bij Southampton, waar ook meer van de aanvaller werd verwacht. Toch is het niet allemaal kommer en kwel, in augustus liet Pellè zich immers in positieve zin opmerken. Wat dacht u namelijk van onderstaand pareltje?

• Papiss Demba Cissé (32)

Ex-Newcastle

Newcastle United -> Shandong Luneng Taishan voor 5,85 miljoen euro

18 wedstrijden – 1.566 minuten – 11 goals en 0 assists

Changchun Yatai (7de)

• Odion Ighalo (28)

Ex-Udinese, ex-Watford

Watford -> Changchun Yatai voor 23,3 miljoen euro

27 wedstrijden – 2.431 minuten – 15 goals en 6 assists

Na een uiterst productief seizoen bij Watford versierde ook Ighalo een miljoenentransfer naar China. Daar schittert de Nigeriaan op, maar ook naast het veld. Met zijn weeksalaris van 164.000 euro opende de spits immers een weeshuis in zijn thuisland. "Een miljonair ben ik niet, maar ik heb wel meer centen dan heel wat mensen in Nigeria. Ik wil hen gewoon helpen."

Opvallend: Ighalo stond niet te springen voor een transfer naar het Verre Oosten, maar omdat Watford hem niet aan een Engelse concurrent wilde verkopen, was Changchun Yatai uiteindelijk de enige oplossing. "Ik had veel liever in Engeland gebleven, maar wat kon ik doen? Het leven gaat verder, ik besef dat voetbal business is", sprak hij vlak na de overgang. Met 15 doelpunten in 27 matchen liet hij het evenwel niet aan zijn hart komen.

Thank God for a successful season,Gutted I didn’t play the last game of the season and will be out of the national team games due to injury but I will be back soon🙏🏾 Een foto die is geplaatst door Jude (@ighalojude) op 04 nov 2017 om 14:22 CET

Guizhou Hengfeng Zhicheng (8ste)

• Mario Suárez (30)

Ex-Atlético Madrid, ex-Fiorentina, ex-Valencia, ex-Watford

Watford -> Guizhou Hengfeng Zhicheng voor een onbekend bedrag

12 wedstrijden – 127 minuten – 0 goals en 4 assists

• Nikica Jelavic (32)

Ex-Zulte-Waregem, ex-Everton, ex-West-Ham

West Ham United -> Beijing Renhe voor 1,12 miljoen euro (uitgeleend aan Guizhou Hengfeng)

25 wedstrijden – 222 minuten – 15 goals en 3 assists

Beijing Sinobo Guoan (9de)

• Jonatan Soriano (32)

Ex-Espanyol, ex-Salzburg

Salzburg -> Beijing Sinobo Guoan voor 15 miljoen euro

19 wedstrijden – 1.636 minuten – 15 goals en 3 assists

• Renato Augusto (29)

Ex-Bayern Leverkussen, ex-Corinthians

Corinthians -> Beijing Sinobo Guoan voor 8 miljoen euro

28 wedstrijden – 2.449 – minuten - 4 goals en 5 assists

Shanghai Greenland Shenhua (11de)

• Fredy Guarín (31)

Ex-Porto, ex-Inter

Inter -> Shanghai Greenland Shenhua voor 13 miljoen euro

18 wedstrijden – 1.468 minuten – 10 goals en 5 assists

Naast de treffer van Pellè dingt ook dit wondermooi doelpunt van Guarín mee naar de goal van het seizoen in de Chinese Super League. Met de komst van de Colombiaan wilden de eigenaars van Shenhua vol voor de Chinese landstitel gaan. Men was er vrij hard van overtuigd dat zijn kracht op het middenveld in combinatie met het aanvallend geweld van Carlos Tevez voor een trofee zouden zorgen. Liep dat even verkeerd af, met een 11de stek aan het einde van de rit...

• Demba Ba (32)

Ex-Moeskroen, ex-Chelsea, ex-Besiktas

Besiktas -> Shanghai Greenland Shenhua voor 13 miljoen euro

0 wedstrijden – 0 minuten – 0 goals en 0 assists (zware beenblessure)

De grote pechvogel is zonder twijfel Demba Ba. De spits - in een ver verleden nog uitblinker bij Moeskroen in onze eigen Jupiler Pro League - brak in juni vorig jaar op een afgrijselijke wijze zijn been. Na een duel haakte de 31-jarige Senegalees in een tegenstander, de Chinees Sun Xhiang, die in zijn val het been van Ba aantikte. Een onschuldig duel, maar de gevolgen waren allerminst mals. Het linkerbeen van de Franse Senegalees brak als een takje. De röntgenfoto’s van Ba’s onderbeen spraken boekdelen. Zestien maanden later is Ba nog steeds aan het revalideren. Hij speelde met andere woorden geen minuut dit seizoen. Let op, onderstaande beelden zijn niet voor gevoelige kijkers.

Looks like Demba Ba can retired from football. im not sure with this broken leg he can back on form. #DembaBa pic.twitter.com/7lioEqVCfE Ariff Ahmad(@ ariffmfcsg) link

• Obafemi Martins (33)

Ex-Inter, ex-Wolfsburg, ex-Levante

Sounders FC -> Shanghai Greenland Shenhua voor 2,7 miljoen euro

13 wedstrijden – 1.158 minuten – 7 goals en 4 assists

• Carlos Tévez (33)

Ex-Manchester City, ex-Juventus

Boca Juniors -> Shanghai Greenland Shenhua voor 10,50 miljoen euro

16 wedstrijden – 1.298 minuten – 4 goals en 4 assists

De Argentijnse spits – die per week maar liefst 722.000 euro extra op zijn bankrekening mag bijschrijven – kende een uiterst ongelukkig seizoen. Tevez was zijn nieuw avontuur snel beu, slenterde na enkele weken op het veld, werd meermaals uitgejouwd door de Shenhua-aanhang én aangepakt door de eigen voorzitter. “Chinese voetballers zijn helemaal niet goed. Zelfs binnen 50 jaar zullen ze nooit kunnen concurreren met Zuid-Amerikaanse of Europese clubs”, was de harde repliek van de aanvaller. Volgens heel wat Argentijnse media zal het avontuur van Tevez dan ook bij één jaartje blijven.

Een foto die is geplaatst door Carlos Tevez (@tevezoficial) op 18 okt 2017 om 18:27 CEST

Jiangsu Suning (12de)

• Alex Teixeira (27)

Ex-Shakhtar Donetsk

Shakhtar Donetsk -> Jiangsu Suning voor 50 miljoen euro

19 wedstrijden – 1.632 minuten – 8 goals en 2 assists

• Ramires (30)

Ex-Benfica, ex-Chelsea

Chelsea -> Jiangsu Suning voor 28 miljoen euro

23 wedstrijden – 2.043 minuten – 7 goals en 4 assists

Tianjin Teda (13de)

• John Mikel Obi (30)

Ex-Chelsea

Chelsea -> Tianjin Teda voor 0 miljoen euro

13 wedstrijden – 1.170 minuten – 1 goal en 0 assists

• Nemanja Gudelj (25)

Ex-Ajax

Ajax -> Tianjin Teda voor 5,5 miljoen euro

19 wedstrijden – 1.697 minuten – 1 goal en 4 assists

• Frank Acheampong (24)

Uitgeleend door Anderlecht voor 3 miljoen euro

10 wedstrijden – 887 minuten – 4 goals en 0 assists

Ook Frank Acheampong koos voor een lucratieve deal. De sneltrein van Anderlecht ging er op uitleenbasis zijn geluk beproeven. De Ghanees mag er zich ten volle uitleven als tweede spits, waardoor hij in 10 duels al 4 keer de netten vond. "Ik begrijp waarom mensen mijn beslissing in vraag stellen, maar het was een ongelofelijk aanbod. Ik denk aan mijn familie en vrienden, en bovendien ontving ook Anderlecht een flinke som geld dankzij mij", aldus Acheampong. In principe komt de Ghanees eind volgende maand terug naar Brussel. De 24-jarige zou alvast perfect in het systeem van Hein Vanhaezebrouck passen.

Photo News

Liaoning FC (16de)

• Anthony Ujah (27)

Ex-Werder Bremen

Werder Bremen -> Liaoning FC voor 11,5 miljoen euro

24 wedstrijden – 2.070 minuten – 5 goals en 4 assists

Rem op hoge transfersommen

Ongetwijfeld zullen er volgend jaar enkele nieuwe grote sterren aantreden in de China Super League, maar niet zonder er eerst enkelen andere oorden zullen moeten opzoeken. De Chinese voetbalbond heeft afgelopen jaar immers tal van beperkingen opgelegd om de miljoenentransfers van buitenlanders binnen de perken te houden. Zo stelden men eerder de regel in dat er per team slechts drie buitenlanders tegelijk op het veld mogen staan.

Bovendien moeten verliesmakende clubs die een bepaald bedrag uitgeven om een nieuwe speler te kopen, eenzelfde som overmaken aan een regeringsfonds bestemd voor de opleiding van jonge Chinese voetballers en de promotie van voetbal in China. Vanaf 2018 dienen de clubs verder evenveel Chinese U23-spelers als buitenlanders op te stellen. Een salarisplafond, waar de Chinese autoriteiten eerder mee dreigden, lijkt nog niet voor meteen. Alle maatregelen zouden hoe dan ook een invloed moeten hebben op de koopwoede tijdens de volgende transferperiode.

