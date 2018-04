Kampioen kan vandaag bekend zijn in Engeland en Duitsland (of doet Bayern het rustig aan om 'vloek' te breken?) DPB

Het is april en dan naderen de grootste Europese competities stilaan hun ontknoping. Dit weekend kan de kampioen van Engeland en Duitsland al bekend zijn. Wat staat er dit weekend op het spel in Europa?

Engeland: City kan in Manchester derby vroegste Engelse kampioen ooit worden

Woensdagavond zat iedereen bij City even in zak en as na de 3-0-nederlaag tegen Liverpool in de Champions League. Maar Kompany en co kunnen dat vanavond doorspoelen met een titelfeest in eigen huis tegen aartsrivaal Manchester United. De Manchester derby kan immers beslissend zijn voor het kampioenschap, want City staat nu al 16 punten voor op United met nog zeven matchen te gaan. Als City wint, worden dat er dus 19, met nog maar 18 punten te verdienen. Dat zou voor City de derde titel in zeven jaar tijd worden en nog maar hun vijfde ooit.

Als het vanavond lukt, zouden de Citizens bovendien de snelste Engelse landskampioen ooit worden. De jongens van Guardiola denderden werkelijk door de Premier League, met slechts één nederlaag en drie gelijke spelen in 31 matchen. Het huidige record van snelste kampioen staat op naam van… Manchester United. Zij pakten in het seizoen 2000-2001 het kampioenschap met nog vijf matchen te spelen. Lukaku en co hebben dus niet enkel hun tweede plaats, maar ook de eer van United te verdedigen. Vanavond om 18.30 uur hebben Kevin De Bruyne en Vincent Kompany dus een afspraak met de geschiedenis.

Duitsland: Nu al(weer) Bayern?

De Duitse 'Rekordmeister' kan vandaag voor de 28ste keer landskampioen worden, voor de zesde keer op rij ook. Dat zou een absolute recordreeks zijn. Nooit eerder werd een Duitse ploeg zes keer op rij kampioen. Het record van vroegste kampioen ooit zit er echter niet meer in. In het seizoen 2013-2014 was Bayern al op zeven matchen van het einde zeker van de titel. Maar Thomas Müller en zijn maats moeten wel eerst nog winnen in Augsburg. Al hoeft Bayern zelfs niets te winnen. In principe moeten ze het gewoon even goed doen als de tweede in de stand, Schalke 04, die op bezoek gaat bij hekkensluiter Hamburg. De kloof bedraagt nu 17 punten. Als dat na vandaag nog zo is, blijft Bayern met nog vijf matchen te spelen zeker buiten schot. Toch alweer straf van Bayern, want – bijna vergeten – in de herfst moest coach Ancelotti opstappen. Sinds de terugkeer van Jupp Heynckes won Bayern echter 17 van zijn 20 matchen.

Maar misschien doet Bayern het wel rustig aan. Niet alleen zitten de Duitsers met de Champions League-confrontatie met Sevilla van woensdag in het hoofd, Bayern wil ook eens in eigen huis een kampioenschap vieren. Dat lukte sinds de bouw van de Allianz Arena in 2005 nog nooit en met die 'vloek' willen ze in München definitief komaf maken. Bayern verloor ook al eens een Champions League-finale in eigen huis, dus een echt titelfeest in de Allianz Arena staat al een tijd op de verlanglijst.

Frankrijk: Volgend weekend voor PSG?

In Frankrijk herstelde PSG dit seizoen de gekende orde. Na vier titels op rij was het vorig jaar de beurt aan Monaco, maar dit seizoen is PSG opnieuw ongenaakbaar. Het sterrenteam van Neymar, Cavani, Mbappé en Rode Duivel Thomas Meunier telt na het 1-1-gelijkspel van gisteravond bij St-Etienne 17 punten voorsprong op de club van Youri Tielemans. Monaco kan die kloof reduceren tot 14 punten als het vanavond de maat neemt van Nantes. Daarna resteren er in de Ligue nog zes matchen. De beslissing in de titelstrijd valt mogelijk volgende zondag in… PSG - Monaco, een rechtstreeks duel dus. Misschien kan Monaco het nog wel even spannend houden, maar PSG inhalen zit er voor Tielemans en co wellicht niet meer in.

Spanje: Barcelona op kampioenenkoers

Barcelona lijkt op weg naar een 25ste Spaanse landstitel. Barça telt al 9 punten voorsprong op Atlético en 13 op Real Madrid met nog 8 matchen te gaan. De grootste spanning verdween enkele weken geleden al toen Messi het enige doelpunt maakte tegen Atlético. Ook al staat er op speeldag 36 nog Real - Barça op het programma, het is toch vooral aftellen wanneer Barcelona mathematisch zeker is van de titel. Maar dat zal nog wel enkele weken duren. Dit weekend kan Barça alweer verder uitlopen, want morgennamiddag staat de Madrileense derby op het menu.

Italië: Nog een lange strijd tussen Juve en Napoli

Ook in Italië staan er nog acht speeldagen op het programma en lijkt een beslissing nog niet voor meteen. De kloof tussen Juventus en Napoli bedraagt slechts vier punten in het voordeel van de 'Oude Dame'. Nochtans stond Dries Mertens er met Napoli lange tijd goed voor, maar de laatste maand pakten ze slechts 5 op 12, waardoor Juventus geruisloos de leiding overnam. De club uit Turijn kan dit jaar haar 34ste titel pakken en bovendien de zevende op rij. De beslissing valt wellicht op 22 april, dan ontvangt Juventus thuis Napoli. Als Mertens en co voor het eerst sinds 1989-1990 en Maradona nog eens kampioen willen spelen, dan zullen ze daar de drie punten moeten gaan halen.

Nederland: droomscenario of toch nog nachtmerrie voor PSV

Met nog vijf matchen te gaan voert PSV in Nederland de rangschikking aan. Ajax volgt al op zeven punten. Toch kan het nog allemaal keren in de Eredivisie. Dit weekend moet immers PSV op bezoek bij AZ, de derde in de stand. En volgende week ontvangt PSV op eigen veld Ajax. Het droomscenario voor de Eindhovenaren is dus dat ze volgende week zondag in het eigen Philips Stadion hun 24ste landstitel kunnen vieren tegen recordkampioen Ajax. Maar als PSV dit weekend punten laat liggen, kan Ajax de titelstrijd echt nog spannend maken in het rechtstreekse duel.