Exclusief voor abonnees Kabasele wil stunten tegen Kompany & De Bruyne: “Het zal misschien niet mooi zijn, maar tegen City heb je geen keuze” Niels Poissonnier

18 mei 2019

13u26

Bron: Eigen berichtgeving 0 Buitenlands voetbal Vincent Kompany en Kevin De Bruyne of... Christian Kabasele (28). Dat Manchester City torenhoog favoriet is voor de Cup final, maakt de verdediger van Watford niet uit. “Een finale speel je niet, die win je.”

Drie Belgen in de finale van de FA Cup, Christian...

“Twee toptalenten en iemand die oorspronkelijk zelfs geen voetballer wilde worden. (lacht) Zes jaar geleden speelde ik nog bij Eupen, in tweede klasse, en nu sta ik in de finale van de FA Cup, tegen één van de mooiste ploegen van Europa. Op Wembley dan nog. Dat wordt iets uitzonderlijks. Een unieke kans - misschien maak ik dit maar één keer in mijn leven mee. (denkt na) Het is eigenlijk een mooie boodschap voor alle voetballers van ongeveer 22 jaar die nog niet aan de top staan. Wie nooit opgeeft, wordt daar op een dag voor beloond.”

Je hebt 12% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen