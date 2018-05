Juventus kroont zich voor zevende keer op rij tot Italiaanse landskampioen, Nainggolan pakt rood MDB

13 mei 2018

22u00 2 AS Roma ROM ROM 0 einde 0 JUV JUV Juventus

Juventus pakt zevende landstitel op rij na draw tegen AS Roma

Juventus Turijn heeft zich op de 37ste en voorlaatste speeldag in de Serie A voor de 34e keer tot landskampioen van Italië gekroond. De Oude Dame had genoeg aan een doelpuntenloos gelijkspel op het veld van AS Roma om de zevende landstitel op rij veilig te stellen.

In het Stadio Olimpico kon Juventus in de eerste helft geen vuist maken. AS Roma domineerde de partij, maar zette daar maar weinig echte kansen tegenover. Meteen na de pauze vond Paulo Dybala de weg naar het doel, maar de verlossende treffer werd afgevlagd. AS Roma was baas, maar kwam halverwege de tweede helft met tien te staan na rood voor Radja Nainggolan (twee keer geel). Zonder de Rode Duivel slaagde AS Roma er niet meer in de Turijnse defensie te ontregelen. Het bleef 0-0.

Eerste achtervolger Napoli boekte een 0-2 overwinning op het veld van Sampdoria, de club van Dennis Praet. Arek Milik, die nog maar net Dries Mertens was komen vervangen, opende de score. Raul Albiol maakte er 0-2 van. Bij de thuisploeg maakte Praet de partij vol. Ondanks de zege kan Napoli de competitieleider niet meer bijbenen. Met nog een wedstrijd te gaan staan er 92 punten achter Juventus. Dat zijn er vier meer dan Napoli. Mertens en co. lieten het liggen in de vorige wedstrijden tegen Torino (2-2) en Fiorentina (3-0).

Juve won woensdag na een 4-0 winst tegen AC Milan ook zijn vierde Coppa Italia op rij. Behalve 34 landstitels heeft Juventus dertien Bekers van Italië en zeven Italiaanse Supercups in de prijzenkast. Het won twee keer de Champions League, één keer de Beker voor Bekerwinnaars, drie keer de UEFA Cup, twee keer de Europese SuperCup en twee keer de Wereldbeker voor clubs.

De kaarten zijn helemaal geschud in de Premier League. Op de laatste speeldag maakten Tottenham en Leicester City er een waar spektakel van (5-4 werd het). Door die zege worden de Spurs derde. Voor Liverpool en Chelsea (dat met 3-0 verloor tegen Newcastle United). Verder werden Michael Carrick (Manchester United) en Arsène Wenger (Arsenal) uitgewuifd. Om 20u45 volgen we ook nog AS Roma-Juventus, Sampdoria-Napoli en Levante-Barcelona.