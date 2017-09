Juventus-fans in de ban van de Calabrese maffia 04u08

Bron: Belga 0 Photo News De fanatieke tifosi van Juventus Buitenlands Voetbal De 'ndrangheta, de Calabrese maffia, oefent een heuse controle uit over supportersgroepen van de Turijnse voetbalclub Juventus. Dat concludeert het Italiaanse gerecht in de zaak 'Alto Piemonte'.

De zaak 'Alto Piemonte' gaat over het verkopen van toegangstickets aan geïnfiltreerde groepen, de fanatieke "Ultras". Dat proces is reeds in juni afgesloten zonder dat ook maar iemand van Juventus werd veroordeeld. Het vonnis is echter pas gisteren bekendgemaakt.



Wat het sportieve luik van deze zaak betreft, heeft de Italiaanse voetbalbond maandag clubvoorzitter Andrea Agnelli veroordeeld tot een boete van 20.000 euro en een schorsing van een jaar. Juventus wordt door de voetbalbond verweten, tickets 'en bloc' te hebben verkocht aan Ultras, terwijl de clubs er niet meer dan vier per keer mogen slijten. De tickets werden dan voor veel hogere prijzen doorverkocht. De winsten gingen naar de georganiseerde misdaad.



Volgens sportkrant La Gazzetta dello Sport wordt "la Vecchia Dama" ("de Oude Dame", een andere naam voor Juventus) ook aangewreven dat zij moest geweten hebben dat haar ticketverkoop aan de Ultras niet zuiver op de graat kon zijn.



Maar Juventus beschikt zowel op als naast het veld over een ijzersterke defensie. Gevolg: in de zaak is niemand veroordeeld, is ook niemand zelfs maar aangeklaagd. Voorzitter Agnelli, een telg uit de Fiat-dynastie, werd in het proces enkel gehoord als getuige. Hij gaf op het getuigenbankje toe Rocco Dominello herhaaldelijk te hebben ontmoet, een Ultra met ndranghetabanden die in de zaak overigens tot zeven jaar cel is veroordeeld.





AFP Juventus-voorzitter Andrea Agnelli