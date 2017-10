Juve onderuit nadat Dybala penalty mist - Ook Dortmund verliest zowaar in eigen huis - Heynckes start met 5-0 zege 16u20

De Argentijn Paulo Dybala verstopt zich achter zijn shirt na een ultieme penaltymisser.

Juve zowaar onderuit in Turijn

Juventus heeft zaterdag een zeldzame thuisnederlaag geleden. De Italiaanse kampioen verloor op de achtste speeldag van de Serie A met 1-2 van Lazio Rome. Douglas Costa (23') bracht Juventus op 1-0, maar Immobile zorgde bij aanvang van de tweede helft voor de gelijkmaker. Diezelfde Immobile (54') maakte er niet veel later via een penalty 1-2 van. Juventus drong aan, maar kwam niet meer tot scoren. Invaller Dybala kreeg in de slotseconde nog een unieke kans op de 2-2, maar de bezoekende doelman Strakosha pakte zijn strafschop. Bij Lazio ontbrak Jordan Lukaku met een hamstringblessure, die hij opliep bij de Rode Duivels. Napoli voert, met een perfect rapport van 21 punten uit zeven duels, de stand aan. Inter, Juventus en Lazio volgen met 19 punten. AS Roma (15 punten) staat vijfde. Later op de avond staat in de Italiaanse hoofdstad nog de kraker tussen AS Roma en Napoli op de agenda.

Januzaj valt in

Real Sociedad heeft in de Spaanse Primera Division de drie punten veroverd. Het team uit San Sebastian ging op bezoek bij Alavés winnen met 0-2.Real Sociedad maakte pas in het slotkwartier het verschil. Eerst opende Oyarzabal (77') de score, enkele minuten later deed Elustondo (81') de boeken toe. Adnan Januzaj viel bij de bezoekers in de 67e minuut in. In de stand staat Real Sociedad met dertien punten op de zevende stek.

Denayer en 'Gala' lopen uit

Galatasaray heeft op de achtste speeldag in de Turkse Süper Lig met 0-2 gewonnen op het veld van staartploeg Konyaspor. Jason Denayer speelde bij het team uit Istanboel de hele partij. Gomis (54' en 77') was bij de bezoekers de man in vorm. Het laatste doelpunt scoorde de Fransman op strafschop. Galatasaray raast door de Turkse competitie en behaalde 22 punten uit acht wedstrijden. Eerste achtervolgers Göztepe en Basaksehir tellen al zes punten minder. Eeuwige rivaal Fenerbahçe (11 punten) staat pas op de zevende plaats, maar komt zondag nog in actie tegen Yeni Malatyaspor.

Zeldzame thuisnederlaag Borussia

Borussia Dortmund heeft thuis met 2-3 verloren tegen RB Leipzig op de achtste speeldag van de Duitse Bundesliga. Voor leider Dortmund was het de eerste thuisnederlaag in 41 competitiewedstrijden. De ploeg van trainer Peter Bosz kwam nochtans al na vier minuten op voorsprong dankzij een doelpunt van topschutter Pierre-Emerick Aubameyang. Maar nog voor de rust ging Leipzig op en over de thuisploeg via Marcel Sabitzer (10") en Yussuf Poulsen (25').



Slechter kon de tweede helft niet beginnen voor Dortmund toen centrale verdediger Sokratis Papastathopoulos een strafschop veroorzaakte en bovendien ook nog eens rood kreeg. Jean-Kévin Augustin (49') liet de elfmeter niet onbenut. Ook Aubameyang (64') trof raak vanop de penaltystip, maar verder dan de aansluitingstreffer kwam Dortmund niet meer. Ondanks de nederlaag blijft Dortmund wel leider in de Bundesliga met negentien punten. Bayern München volgt als tweede op twee punten van de leider en Leipzig is derde met zestien punten.

Celtic wint nipt

Celtic heeft op de negende speeldag van de Schotse Premiership een nipte 1-0 zege geboekt tegen Dundee. Ntcham (61') verloste de thuisploeg pas iets over het uur. Dedryck Boyata speelde de hele partij in de Celtic-defensie. Celtic staat in de stand aan kop met 23 punten, maar moet die eerste plaats voorlopig delen met Aberdeen. In de Champions League zit Celtic in dezelfde groep als Anderlecht. Op de derde speeldag trekt de Schotse kampioen woensdag naar Bayern München, terwijl Anderlecht de sterren van Paris Saint-Germain ontvangt. Op de tweede speeldag vernederde Celtic de Brusselaars nog in eigen huis met 0-3.

Bayern kan weer winnen

Bayern München is met een 5-0 zege tegen Freiburg begonnen aan de vierde termijn van Jupp Heynckes als coach van de 'Rekordmeister'. Een eigen doelpunt van Julian Schuster (8') en een kopbalgoal van Kingsley Coman (42') zorgden voor de 2-0 ruststand in de Allianz Arena. Na de pauze dikten Thiago Alcantara (63'), Robert Lewandowski (75') en Joshua Kimmich in blessuretijd de score nog aan. Na acht speeldagen blijft Bayern tweede in de stand met 17 punten. Koploper Borussia Dortmund probeert om 18u30 de kloof met de landskampioen opnieuw tot vijf punten te laten toenemen. Dan ontvangen de Borussen RB Leipzig, de vierde in het klassement.

Witsel met Tianjin pover

Tianjin Quanjian is op de 27e speeldag in de Chinese Super League in eigen huis blijven steken op een 0-0 gelijkspel tegen Shandong Luneng. Axel Witsel stond bij de thuisploeg de hele wedstrijd op het middenveld. In de stand bekleedt Tianjin Quanjian de vierde plaats met 45 punten. Guangzhou Evergrande voert de stand aan met 61 punten, en lijkt op drie matchen van het einde op weg om zijn zevende titel op rij te pakken. Shandong Luneng (43 punten) staat vijfde.

