Justin Kluivert, nu al beter dan het origineel?

Justin Kluivert (18) deed dit weekend zowat het enige wat zijn legendarische vader nooit kon: een hattrick maken voor Ajax. Maar op hun torinstinct na hebben vader en zoon nagenoeg niéts met mekaar gemeen. Een portret van Kluivert 2.0.

Een inlegger na een knap één-tweetje, een uithaal van buiten het strafschopgebied, een lage krul in de verre benedenhoek. Driemaal de rechtervoet, driemaal met de flegmatieke touch van een supertalent. De bijdrage van Ajax-speler Kluivert Junior in de 5-1-zege tegen Roda gisteren was van goudwaarde. Met knappe acties dwong hij elk van de drie doelpunten helemaal zelf af. Aan de derde treffer ging zelfs een reeks overstapjes af. Klasse. “Mijn mooiste vond ik de tweede, maar de eerste was de belangrijkste. Daardoor konden we met een 1-1-gelijkspel gaan rusten”, klonk het na afloop nuchter voor de camera’s van NOS. Over die overstapjes geen woord.

WOW: 18-year-old Justin Kluivert with this unbelievable hat-trick for @AFCAjax. 😱🔥👏

Spotlights gewend

Op zijn achttiende is Justin Kluivert de spotlights al meer dan gewend. Opgegroeid in een familie waar zelfs minibroertje Shane – negen jaar en actief bij de jeugd van FC Barcelona - al een contract met Nike heeft. Zelf zette Justin "pas" op zijn veertiende voor het eerst zijn krabbel onder een sponsorcontract. Drie jaar later debuteerde hij voor de A-ploeg van Ajax in een competitiewedstrijd op het veld van PEC Zwolle. Na afloop won hij heel wat harten door in een televisie-interview zomaar z’n smartphone boven te halen en een Whatsappje van zijn vader voor te lezen. “Wat een gevoel. Zalig, toch? Vanaf nu gaat het echt beginnen.” Of hoe je oprechtheid als grote troefkaart uitspeelt.

Geen kopie

In Nederland stellen ze zich (terecht) de vraag of deze Justin nù al een betere voetballer is dan vaderlief ooit was. Wie er de YouTube-compilaties op nagaat zal zelden tot nooit gelijkaardige doelpunten van Kluivert Senior vinden. Intikkers bij de vleet, dat wel. Papa een zweetdief noemen gaat wat ver, maar van de flank naar binnen snijdend en de bal in de verste hoek borstelend, zoals zoonlief gisteren deed, scoorde Patrick Kluivert nooit. Voorbereidend werk afmaken, bikkelen en het hoofd tegen de bal knikken: dat wel. Een stier met als natuurlijke habitat de zestienmeter.

“Ik ben wel een ander type dan m’n vader, ja”, zei Justin daar zelf ooit over. “Ik ben losjes. Wat kleiner, ook. En vaardiger.” Frêle is kleine Kluivert in ieder geval. De jonge Ajacied is 17 centimeter korter en 15 kilo lichter dan zijn vader op dezelfde leeftijd – het contrast is ook op de familiefoto’s best groot. Papa Patrick weet dat natuurlijk zelf ook al een hele tijd. “Op de linkerflank komt Justin het best tot zijn recht, helemaal anders dan ik”, zei hij al lang voor zijn zoon debuteerde in het profvoetbal.

Slimmer dan papa

Los van de voeten lijkt Justin Kluivert ook op andere vlakken een stapje voor te hebben op zijn vader. Papa Patrick had er in zijn Ajax-dagen al een handje van weg zich keer op keer in de extrasportieve penarie te werken. Niet altijd de slimste. Zo mocht hij zich op zijn 21ste al voor een Amsterdamse rechtbank verantwoorden voor de vermeende groepsverkrachting van de 20-jarige Mariëlle Boon na een nachtje uit. Twee jaar eerder, op zijn negentiende, was Kluivert ook al rechtstreeks verantwoordelijk geweest voor een dodelijk verkeersongeval. Volgens het verdict van een verkeersdeskundige reed de Ajax-spits bijna 40 kilometer per uur te snel toen hij een bejaard koppel aanreed.

Foutjes die kunnen tellen, en vooral situaties waar zoonlief zich voorlopig ver van weghoudt. Zo moeilijk is dat trouwens niet. In zijn autobiografie zei Kluivert later dan wel dat hij geleerd heeft uit zijn woelige verleden, het ziet er naar uit dat Justin dat soort accidents de parcours niet nodig zal hebben. Zijn strafblad oogt blanco en het nummer 49 van Ajax gedraagt zich voorlopig voorbeeldig. Het verstand van zijn moeder? Het kan hem de komende jaren alleen maar helpen om de allerbeste Kluivert ooit te worden.

