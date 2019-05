Jurgen Klopp bevestigt plannen met Belgische Champions Leagueheld: “Het was Divock Origiweek”

Kristof Terreur in Engeland

12 mei 2019

08u35

Bron: Het Laatste Nieuws 0 Premier League Liverpool prepareert een nieuw contractvoorstel na zijn stunt afgelopen week, maar het is niet zeker dat Divock Origi (24) de nieuwe overeenkomst zomaar zal ondertekenen. “Hij staat terug op de radar”, bevestigt Jurgen Klopp.

De speler houdt zijn toekomst nog even in beraad. Origi ligt nog een jaar vast op Anfield en heeft zo speelruimte om clubs tegen mekaar uit te spelen. Zijn twee glansprestaties in vier dagen, de winner tegen Newcastle en vervolgens in de halve finales van de Champions League, hebben ook geïnteresseerde clubs wakkergeschud - Tottenhamcoach Mauricio Pochettino bijvoorbeeld is altijd al een bewonderaar geweest.

Dat Liverpool de voorbije vijf jaar constant van mening veranderde over zijn toekomst en dat Jürgen Klopp hem bij momenten weinig kansen gaf, werkte niet in het voordeel van ‘The Reds’. Als hij blijft, zal hij ook volgend seizoen achter Sadio Mané, Bobby Firmino en Mo Salah staan in de pikorde, maar Daniel Sturridge is wel weg. Diens contract wordt niet verlengd.

Jurgen Klopp: “Divock staat weer op onze radar. Wanneer iemand zo weinig speelt als hij, denken jullie waarschijnlijk dat ik hem niet naar waarde schat of geen vertrouwen in hem heb. Dat is eigenlijk niet waar. Het is gewoon moeilijk om een plaats te veroveren in een team met Salah, Mané en Firmino. Dat is een ding. Vervolgens heeft hij ook blessures gekend. En met een beetje pijn ben je nooit dezelfde. Maar als hij de kans krijgt, daagt hij altijd op. Dit was de Divock Origiweek.”

Zijn grillige carrière heeft Origi geduldiger gemaakt, zo gaf hij woensdag in deze krant toe (link hier). Patience is a virtue. “Geduld is een deugd”, zei hij. Het is een levensmotto dat hij zichzelf heeft aangemeten. Als kind was hij er eentje van ‘everything now’: alles nu, zelden in te tomen. Zijn wisselvallige start, met een WK dat hem in 2014 als een komeet lanceerde, en een aantal keuzes hebben hem tot inkeer gebracht.

Het moeilijkste, zo gaf hij dinsdag toe, was dat hij weinig raad wist met zijn plotse status als wereldster. Hij heeft er een tijdje mee geworsteld, maar uiteindelijk komt talent toch altijd bovendrijven. In het geval van Origi op beslissende momenten. De treffer tegen de Russen, zijn dubbel tegen Dortmund in de kwartfinales van de Europa League in 2016, dinsdag Barcelona. Een matchwinnaar is hij nu voor de eeuwigheid.

“Ik heb me leren afschermen van de buitenwereld. Focussen op wat ik best kan doen. Gewoon hard werken en plezier hebben. Vertrouwen hebben in mijn eigen. Ik ken mezelf: ik ben iemand die zich moet kunnen amuseren op het veld. Die zich moet kunnen uitdrukken. Ik heb geprobeerd om dat op te bouwen. Of dat nu op een WK is, tijdens een training of in een halve finale. Maakt niet uit. Je moet gewoon fun hebben. De resultaten komen wel.“

Een jaar geleden speelde Origi als huurling play-offs tegen de degradatie met Wolfsburg in de Bundesliga. Een jaar later is hij plots weer de held van Liverpool nadat hij vorige zomer, tegen de stroom in, toch op Anfield besliste te blijven. Zijn club zag hem eigenlijk liever gaan. Origi: “Ik heb dat besluit toen met het volste vertrouwen genomen. Een gevoelsbeslissing. Kop naar beneden, hard werken en in mezelf geloven. Ik wist dat er veel meningen zouden komen - wat ook normaal is en wat ik ook respecteer. Maar uiteindelijk weet ik dat als ik geniet van mezelf alles naar boven komt. Ik heb gewoon de ploeg eerst gezet en je ziet het. We staan in die finale, man!”

Als Origi straks bijtekent op Liverpool, zullen daar wel speelgaranties en financiële tegemoetkomingen moeten tegenover staan - hij verdient nu zo’n 70.000 euro per week.