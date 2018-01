Julio Rocha, verdachte in FIFA-schandaal, is overleden Redactie

22u04

Bron: Belga 0 REUTERS Julio Rocha. Buitenlands Voetbal Julio Rocha, de voormalige voorzitter van de Nicaraguaanse voetbalbond (FNF), is op 66-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van kanker. Dat maakte de FNF bekend. Rocha werd in het kader van een reeks schandalen bij de Wereldvoetbalbond FIFA beschuldigd van corruptie.

Rocha werd op 27 mei 2015 samen met zes andere FIFA-bobo's in Zürich gearresteerd. Een jaar later werd hij aan de Verenigde Staten uitgeleverd. In semptember 2016 werd hij door de Ethische Commissie van de FIFA levenslang geschorst. Rocha, die van 1987 tot 2013 bondsvoorzitter was in Nicaragua, betaalde 1,5 miljoen dollar borg en was dus op vrije voeten.

Rocha wordt ervan verdacht in de lente van 2011 steekpenningen te hebben aanvaard van een Amerikaanse sportmarketingbedrijf. In ruil voor de rechten op de thuiswedstrijden van de nationale ploeg van Nicaragua tijdens de kwalificaties voor het WK van 2018 zou Traffic Sports USA hem 100.000 dollar betaald hebben.