Jubilaris Mertens niet voorbij Inter, Barcelona verstevigt koppositie 23u02 0 Photo News Buitenlands Voetbal Op de negende speeldag in de Serie A stond de klepper tussen de nummers één en twee op het programma. Na een slappe pot voetbal hielden Napoli en Inter elkaar op een scoreloos gelijkspel. Dries Mertens miste twee uitgelezen mogelijkheden. Op de negende speeldag van La Liga kreeg Barcelona dan weer hekkensluiter Málaga op bezoek. Op automatische piloot stoomden Messi en co naar een eenvoudige 2-0-overwinning.

Mertens - Handanovic: 0-2

De supporters kregen tijdens de Italiaanse topper een flauwe eerste helft voor de kiezen. Inter beperkte zich vooral tot haar verdedigende taken, Napoli vond maar moeilijk een gaatje in de stugge organisatie. Wanneer de thuisploeg dan toch eens gevaarlijk werd, stond doelman Handanovic pal. Vooral Dries Mertens had de openingstreffer aan de voet, maar onze landgenoot stuitte van kortbij op de Sloveense doelman. Een flinke misser, en dat in zijn 200ste wedstrijd in het truitje van de Italiaanse eersteklasser. Voor rust nog bijna een hold-up, maar Reina tikte een poging van Valero vanonder de lat.

AFP

Na rust kregen we helaas niet veel beterschap. Een prima kans voor Vecino werd van de lijn gehaald door Albiol - maar inspiratie kregen de heren voetballers er evenwel niet door. Mertens zat in de tang van Miranda en Skriniar terwijl Insigne teveel voor eigen succes ging. Eén maal was zijn afstandschot wel het vernoemen waard, maar zijn pegel ging rakelings naast. Ook een flinke knal van Zielinski vond de netten niet. Ei zo na werd Mertens nog de held, maar alweer lag Handanovic in de weg. Gescoord werd er niet meer: 0-0. Napoli won door het vele balbezit dan wel op punten én blijft leider met twee punten voorsprong op de Milanezen, toch hadden we veel meer van deze Italiaanse kraker verwacht.

Photo News

Barcelona heeft weinig moeite met Málaga

We waren nog niet goed en wel vertrokken in Camp Nou of de bal hing al tegen de touwen. Iniesta vond Digne, die de bal voor doel zwiepte. Deulofeu maakte heerlijk af met de hak. Een prachtig doelpunt, ware het niet dat deze altijd moest afgekeurd worden. De bal was immers al over de achterlijn toen de Fransman de doelpuntenmaker bediende. Het protest van de bezoekers baatte evenwel niet, Barça vroeg op rozen.

Pit bracht het evenwel niet in de match. Málaga, de hekkensluiter van La Liga met één schamel puntje, bleek geen partij voor de koploper. Messi en co voetbalden in hun achtertuin, het 75 percent balbezit sprak dan ook boekdelen. Eén enkele kon Málaga voor de koffiepauze doelman ter Stegen bedreigen. Castro kopte de mogelijkheid voorlangs. Niet dat de thuisploeg zoveel kansen bij elkaar voetbalde, 1-0 was dan ook de logische ruststand.

Ook na de koffiepauze een Barcelona op automatische piloot. Op het uur vonden de manschappen van Valverde het nog eens tijd voor een nieuwe versnelling. Messi vond tussen drie verdedigers Iniesta, die dankzij een afgeweken bal de kruising vond. Een dapper Málaga weigerde de handdoek te gooien, maar ter Stegen hoefde geen enkele keer écht in actie te komen. Paulinho en vooral Suarez misten op het einde nog de 3-0. Door de zege zet Barcelona grote concurrent Real opnieuw onder druk. De Catalanen hebben nu 8 punten voorsprong, morgen ontvangt de Koninklijke Eibar.

