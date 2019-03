Journalist overlijdt aan hartstilstand twee jaar nadat hij vliegtuigramp van Chapecoense overleeft TV

27 maart 2019

16u55

Bron: BBC 0 Buitenlands voetbal De Braziliaanse radiojournalist Rafael Henzel, één van de overlevenden van de vliegtuigramp van Chapecoense, is dinsdag overleden. Een hartaanval tijdens een voetbalmatch met vrienden werd hem fataal. “Henzel stond symbool voor de heropleving van onze club”, reageert de Braziliaanse voetbalploeg.

Tijdens een voetbalpotje onder vrienden stuikte de 45-jarige Henzel dinsdag in elkaar. Hij werd eerst nog overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed kort nadien. The ‘Chapecó’ reageerde op Twitter aangeslagen op het verlies van de journalist. “In zijn mooie carrière beschreef hij het hele verhaal van de club. Hij was het symbool voor de heropleving van Chapecoense.”

A Associação Chapecoense de Futebol vem a público a fim de manifestar o profundo pesar e toda a consternação pela notícia do falecimento do jornalista Rafael Henzel, ocorrido na noite desta terça-feira. pic.twitter.com/sbtBSM5NQv Chapecoense(@ ChapecoenseReal) link

28 november 2016 crashte vlucht CP-2933 in Colombia op weg naar Medellin. Aan boord zat het voetbalteam van de Braziliaanse eersteklasser Chapecoense. Het team zou de heenwedstrijd spelen van de finale van de Copa Sudamericana tegen Atlético Nacional. Het was de eerste keer dat Chapecoense de finale van het toernooi, de Zuid-Amerikaanse equivalent van de Europa League, had bereikt.

Drie spelers van de club overleefden als bij wonder de vliegramp: Helio Hermito Zampier Neto, Alan Luciano Ruschel en Jackson Ragnar Follman. Daarnaast kwamen een airhostesse, een crewlid en radiojournalist Rafael Henzel er met de schrik vanaf. Die laatste hield er wel zeven gebroken ribben aan over, maar was vastberaden niet bij de pakken te blijven zitten. Na zijn herstel hernam Henzel zijn job bij de radio en in 2017 bracht hij een boek uit over het drama. ‘Viva como se estivesse de partida’ of ‘Leef alsof je heen gaat’.

Aan de BBC vertelde Henzel enkele weken na de crash dat de passagiers niet op de hoogte werden gebracht van de problemen en hoe goed het voelde terug thuis te zijn. “Mijn droom was om terug te keren naar mijn stad (Chapecoense) en de grond onder mijn voeten te voelen. Dit is een emotioneel moment voor mij.”