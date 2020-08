Journalist duikt in archieven en onthult hoe vaak Messi tussen zijn zesde en twaalfde scoorde voor Newell’s Old Boys YP

24 augustus 2020

Lionel Messi rijgt de records op zijn 33ste nog steeds aan elkaar bij FC Barcelona, maar ook lang voor hij in Catalonië neerstreek was het al duidelijk dat hij tot heel wat in staat was. Alleen: tot voor kort was er niet zoveel geweten over de statistieken die hij liet optekenen voor Newell’s Old Boys, het Argentijnse team waar het allemaal begon voor de Vlo. Maar daar komt nu dus verandering in. Miguel Martínez, een persmedewerker bij de Asociación Rosarina de Fútbol - de plaatselijke voetbalbond -, dook in de archieven en hij wist uit te vogelen dat Messi tussen 1994 en 1999 in 176 wedstrijden liefst 233 keer de weg naar doel vond op Argentijnse bodem. Nog even voor de volledigheid: in de hoofdmacht bij Barcelona scoorde hij tot dusver 634 keer in 731 matchen.

Overzicht per jaar:

1994, op z’n zesde en in zijn eerste jaar bij Newell’s Old Boys: 40 goals in 29 wedstrijden

1995: 35 goals in 30 wedstrijden

1996: 36 goals in 27 wedstrijden

1997: 40 goals in 36 wedstrijden

1998: 27 goals in 25 wedstrijden - zijn minste aantal in zijn periode bij Newell’s Old Boys. Hij speelde ook minder wedstrijden, maar hoe dat kwam is niet geweten.

1999: 55 goals in 29 wedstrijden - veruit zijn beste seizoen. Zijn team bleef die jaargang ook ongeslagen (26 zeges en drie draws)