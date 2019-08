José Mourinho in tranen: “Ik mis het voetbal” YP

18 augustus 2019

14u08 3 José Mourinho tears up while saying he misses football. pic.twitter.com/ZdAAGQkpKA Polo Maruwa(@ elchaupo) link

Er zijn opvallende beelden opgedoken van José Mourinho (56). Sinds hij in december 2018 op straat werd gezet bij Manchester United omwille van de flauwe resultaten – de Mancunians telden op dat moment 19 punten minder dan toenmalig leider Liverpool – kwam hij nergens meer aan de bak als trainer, en dat lijkt toch wel ergens te wringen bij ‘The Special One.’ “Op het moment dat ik in het professioneel voetbal stapte, maakte ik een klik”, zei hij tijdens een babbel met een journalist van La Gazzetta dello Sport. “Sindsdien was het echt heel serieus, non stop. Maar nu dat het gestopt is, kan ik niet genieten van de rust. Ik mis het”, aldus de Portugees, die het niet droog houdt op het moment dat hij die woorden verkondigt.

Mourinho heeft zich als analist verbonden aan Sky Sports voor het komende Premier League-seizoen, maar hij onthulde onlangs zelf dat hij opnieuw graag aan de slag wil als trainer. “Ik ben momenteel Duits aan het studeren, want die taal kende ik nog niet. Ik spreek Engels, Spaans, Frans, Portugees en Italiaans. Dus ik sluit niks uit, zelfs Duitsland niet”, sprak hij.