José Mourinho heeft al nieuwe baan YP

10 januari 2019

22u01

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Drie weken na het ontslag van José Mourinho bij Manchester United wegens ondermaatse resultaten komt 'The Special One' weer boven water. Het sportnetwerk BeIN Sports strikt de Portugees als voetbalanalist voor de Asian Cup en de Premier League, zo kondigde de Qatarese tv-zender donderdag aan.

Mourinho zal zijn voetbalinzichten voortaan op tv tentoonspreiden als analist. Hij zal onder meer tekst en uitleg verschaffen bij de kraker tussen Arsenal en Chelsea op de 23e speeldag in de Premier League, op zondag 19 januari in het Emirates Stadium. Ook zal hij de laatste wedstrijd in groep B tussen Qatar en Saudi-Arabië in de Asia Cup onder de loep nemen, op donderdag 17 januari.

De 55-jarige Mourinho won tweemaal de Champions League: één keer met FC Porto (2004) en eenmaal met Inter Milan (2010). Daarnaast werd hij minstens één keer kampioen in vier verschillende landen: Portugal (2 x FC Porto), Italië (2 x Inter Milaan), Engeland (3 x Chelsea) en Spanje (1 x Real Madrid). Met Manchester United won hij tussen 2016 en december 2018 de Europa League en de League Cup.