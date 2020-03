Jongste broer van Pelé sterft op 77-jarige leeftijd, voetballegende kan begrafenis niet bijwonen door coronavirus Redactie

26 maart 2020

Voetballegende Pelé rouwt om de dood van zijn jongste broer, Jair Arantes do Nascimento ‘Zoca’. Die stierf in de nacht van woensdag op donderdag op 77-jarige leeftijd. Pelé gaf op Twitter aan “veel verdriet te hebben”. Zoca speelde, net als Pelé, in de jaren ‘60 even voor de Braziliaanse topclub Santos. Na zijn eigen korte voetbalcarrière hielp hij de belangen van zijn broer, drievoudig wereldkampioen, te behartigen.

Zoca stierf in een ziekenhuis in Sao Paulo aan de gevolgen van prostaatkanker. Hij zal later in Santos begraven worden. Pelé zal niet aanwezig zijn bij de dienst. De voormalige topvoetballer, die zelf in oktober 80 jaar wordt, sukkelt al een tijdje met zijn gezondheid. Door het coronavirus bevindt hij zich momenteel in quarantaine, meldde zijn woordvoerder Pepito Fornos.

