Jeugdmatch tussen Ajax en Feyenoord gestaakt nadat “familieleden spelers belaagd worden” Redactie

25 mei 2019

16u13

Bron: AD.nl 0 Buitenlands voetbal De kampioenswedstrijd tussen Feyenoord en Ajax bij de U19 werd vanmiddag definitief gestaakt. Op het twitteraccount van Feyenoord wordt gemeld dat beide ploegen op jeugdcomplex De Toekomst in Amsterdam naar binnen zijn gegaan ‘nadat er onrust ontstond op de tribune’.

Volgens toeschouwers werden de familieleden van Feyenoordspelers tijdens de mini-klassieker belaagd. Dirk Kuyt, die de spelers van Feyenoord onder zijn hoede heeft, kwam tussenbeide om de boel te kalmeren. De stand op dat moment was 0-0. Voldoende voor de Rotterdamse club om het kampioenschap binnen te halen.

Feyenoord-supporters waren niet welkom bij de wedstrijd. Net als de ‘grote’ klassieker werd de mini-klassieker zonder bezoekend publiek gespeeld. “In overleg met Ajax en de Amsterdamse autoriteiten is besloten dat de wedstrijd uitsluitend bezocht kan worden door familieleden van selectieleden en genodigden van Feyenoord. Het is voor supporters niet mogelijk om de wedstrijd op De Toekomst te bezoeken’’, scheef Feyenoord eerder op haar website.

Inmiddels zijn beide ploegen naar binnen, nadat er onrust ontstond op de tribune.#ajafey pic.twitter.com/Z7FMbFGaHZ Feyenoord Rotterdam(@ Feyenoord) link

Er is nog geen besluit genomen over het al dan niet toelaten van uitpubliek komend seizoen in de Kuip en de Johan Cruijff ArenA. De burgemeesters willen een plan van clubs en supportersverenigingen, waarin ze aantonen dat de relaties zijn verbeterd. Ook moeten ze uitleggen hoe de politie-inzet volgens hen tot een minimum kan worden beperkt.

Wedstrijd Ajax 019-Feyenoord 019 stilgelegd. Dirk Kuyt stond even tussen het publiek om de boel te sussen. pic.twitter.com/fCELbDBklv Sven Driesen(@ svendriesen) link