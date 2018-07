Jason Denayer gaat met City onderuit tegen Borussia Dortmund TLB

21 juli 2018

08u52

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Manchester City is de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen met een kleine nederlaag. In het Soldier Field Stadium in het Amerikaanse Chicago verloor de Engelse kampioen met 0-1 van Borussia Dortmund.

De wedstrijd kaderde in de zesde editie van de International Champions Cup, een reeks vriendschappelijke wedstrijden tussen gerenommeerde Europese teams.

Mario Götze besliste de partij met een strafschop in de 28e minuut.

Bij Manchester City kreeg Jason Denayer een basisplaats van Pep Guardiola. De centrale verdediger werd na 67 minuten gewisseld. De Algerijnse goaltjesdief Riyad Mahrez, voor wie de Citizens 75 miljoen euro betaalden aan Leicester, maakte zijn debuut. Hij mocht na 73 minuten gaan rusten.

Beide teams traden met een experimenteel elftal aan omdat de WK-gangers, zoals De Bruyne en Kompany bij City, nog van een vakantie genieten. Volgende woensdag (25 juli) neemt City het in zijn volgende oefenduel op tegen Liverpool in East Rutherford (New Jersey). De Reds spelen morgen/zondag eerst tegen Dortmund in Charlotte (North Carolina).