Januzaj deelt ferme sneer uit aan Van Gaal en praat openlijk over woelige periode in Manchester: "Hij heeft mijn progressie doen stoppen" Manu Henry

12 februari 2018

Dat het destijds niet boterde tussen Adnan Januzaj en Louis van Gaal bij Manchester United, is een publiek geheim. In een interview aan The Mirror blikt Januzaj nog eens terug op die woelige periode. "Louis Van Gaal heeft mijn progressie doen stoppen."

Flashback naar oktober 2013. Een amper 18-jarige Adnan Januzaj scoort in Sunderland een tweeklapper bij zijn eerste basisplek voor Manchester United. Prominenten in de voetbalwereld voorspellen hem een grote toekomst. Maar wanneer negen maanden later Louis van Gaal het roer overneemt van David Moyes als hoofdcoach, gaat het stijl bergafwaarts. "Ik had gewoon geen enkele kans", blikt Januzaj terug op die moeilijke periode. "Van Gaal gaf me niet de juiste signalen om mijn spel te verbeteren. Ik was nog piepjong. Trainers moeten jonge spelers vertrouwen geven. Enkel door te spelen, kunnen ze groeien."

Het mag duidelijk zijn: Januzaj lag nooit in de bovenste schuif bij Van Gaal. Ook andersom blijkt dat het geval. "Aan speelkansen kwam ik duidelijk niet onder hem", stelt Januzaj. "Het was dus een heel lastig seizoen voor me. Terwijl David Moyes mij juist vertrouwen gaf vanaf dag één. Hij wist wat hij moest doen met een jongeling. Wanneer Van Gaal arriveerde, veranderde alles. Mijn progressie werd een halt toegeroepen." (lees hieronder verder)

Mentaal moeilijk

"Een manager die vertrouwen in je heeft, dat is het allerbelangrijkste voor een voetballer", gaat hij verder. "Dan ga je het veld op en geef je alles voor de coach, het team en de fans. Op het veld denk ik nooit aan wat mensen zullen zeggen. Het enige wat dan telt, is je stinkende best doen. Dat was ook hetgeen ik deed. Ik wou mijn kwaliteiten tonen, maar mentaal was het soms erg moeilijk."

De kritiek die Januzaj als youngster regelmatig moest slikken in een bikkelharde competitie als de Premier League, was niet mals. Part of the job, zeker? "Ik garandeer het je: als jonge speler is het echt niet makkelijk om met die kritiek om te gaan. Ik ging naar Manchester toen ik amper vijftien jaar was. Ik moest veel opofferen op familiaal gebied. Dat is allemaal niet zo vanzelfsprekend. Het is moeilijk om alleen te zijn in een omgeving die je niet kent. Ik ging naar school om er de taal te leren, daarnaast werkte ik hard op het trainingsveld om door te groeien in het eerste elftal. Natuurlijk was het een hele opgave, maar ik wist waarvoor ik stond want ik hou van het spelletje." (lees hieronder verder)

Terwijl de positie van Van Gaal ter discussie stond op Old Trafford, maakte Januzaj in augustus van 2015 op huurbasis de overstap naar Borussia Dortmund. Een succes werd dat hoegenaamd niet. Januzaj verscheen amper drie keer aan de aftrap en in januari keerde de zesvoudig Rode Duivel al terug naar Manchester, waar hij naar het achterplan verdween.

Op het lijf geschreven

Het daaropvolgende seizoen wordt José Mourinho voorgesteld als kersvers coach van de Mancunians. Januzaj kan The Special One niet overtuigen en wordt in het seizoen 2016-2017 uitgeleend aan Sunderland. Dat werd helemaal een fiasco, met degradatie tot gevolg. Sinds afgelopen zomer probeert onze landgenoot zijn carrière te herlanceren in het Baskenland, bij Real Sociedad. Weg van alle critici in Engeland. "Ik heb een mooi leven in Spanje. Alles gaat goed met mij. Ik hou van het voetbal hier en kan wel zeggen dat La Liga me op het lijf geschreven is. Het is een heel technische competitie." (lees hieronder verder)

Toch laat hij de deur van de Premier League op een kier. "Unfinished business", zeggen ze over het Kanaal. "Met mijn kwaliteiten denk ik dat ik in elke competitie kan slagen. Ik ben gelukkig in Spanje, maar niemand weet wat de toekomst brengt. Ik beslis daar niet alleen over, maar misschien keer ik op een dag wel terug naar Engeland. Waarom niet? Maar op dit moment voetbal ik in La Liga en ik geniet ervan. Het belangrijkste als voetballer is tenslotte dat je gelukkig bent." In La Liga zit Januzaj momenteel aan twee goals en drie assists.