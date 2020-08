Jan Vertonghen officieel voorgesteld bij Benfica: “Axel Witsel zei me dat het hier geweldig was” Redactie

14 augustus 2020

19u19 0 Voetbal Jan Vertonghen (33) is een speler van Benfica. De Rode Duivel tekende vrijdag een contract voor drie jaar, tot 2023. Vertonghen werd er ook meteen voorgesteld en krijgt z'n vertrouwde rugnummer vijf. “Ik wil hier trofeeën winnen”, liet hij optekenen.

“Ik kwam naar hier om trofeeën te winnen. Ik wil hier kampioen worden”, zei Vertonghen. “Ik heb met Axel (Witsel) gebeld, hij zei me dat het een geweldige club met geweldige supporters was. Hij heeft zeker niet gelogen.” Op z’n 33ste kiest Vertonghen voor zekerheid: “Ik hou van stabiliteit en continuïteit. Dat is wat Benfica me kon bieden, en dat was heel belangrijk. Ik voelde hier echt het vertrouwen, ik wil dat nu terugbetalen met goed spel en trofeeën.”

“Benfica is een club van het volk”, ging Vertonghen verder. “De club strijdt in hun land en in Europa voor de prijzen. Ik kan niet wachten om het stadion vol supporters te zien. Ook Axel zei het dat het ongelooflijk is om voor alle fans te kunnen spelen. Ik hoop dat snel te kunnen doen”, aldus Vertonghen.

Hij is sinds gisteren, samen met zijn makelaars van A Group Tom De Mul en Yama Sharifi, in Lissabon om de laatste punten en komma’s in het contract te zetten. Hieronder loopt de Rode Duivel met z’n zoontje op z’n arm.

Ambitie

Doelman Mile Svilar krijgt er komend seizoen dus een landgenoot bij. Jan Vertonghen legde gisteren al een deel van z’n medische tests bij Benfica af. Hij vertrok transfervrij van Tottenham. Vertonghen genoot interesse uit Italiën en Spanje, maar koos toch voor Benfica. Het is een echte traditieclub, en Vertonghen treedt er ook in de voetsporen van Michel Preud’homme, Axel Witsel en Mehdi Carcela.

In Lissabon kan Vertonghen sportief ambitieus blijven. Benfica verloor dit seizoen de titel aan Porto, en wil dat komend seizoen vermijden. Het haalt dan ook hard uit op de transfermarkt. Voorlopig gonst het van de geruchten rond Edinson Cavani. Eerder versterkte Benfica zich al met Pedrinho, Helton Leite, Gilberto en Everton. Benfica start ook in de derde voorronde van de Champions League.

Vertonghen tekent voor drie jaar in Lissabon. Portugese bronnen becijferen z'n loon op 2,5 miljoen euro per jaar. Hij zou ook heel wat tekengeld ontvangen. Een Portugese goed geïnformeerde voetbalcommentator sprak over een som van 5 miljoen euro, volgens andere bronnen zou het nog meer bedragen.

