Jan Mulder: "Brazilië bezit Neymar en Coutinho. Frankrijk Mbappé en Griezmann. Argentinië Messi en Di Maria. Ruilen voor Eden en Kevin? No way"

Zaterdagmiddag. Eden Hazard speelt zó goed, dat de Engelse pers de overtreffende trap van magistraal niet meer vindt. Men berust in de superioriteit van de super-Belg. Analist Shearer: "We mogen blij zijn dat we op het WK pas in de derde wedstrijd tegen ze moeten. Hopen dat we dan al gekwalificeerd zijn."

Zondag. Manchester City-West Ham United. Voor de rust is City dramatisch. De Engelsen veren iets op: De Bruyne struikelt over de bal, raakt ‘m kwijt of geeft een slechte pass. De rest van ‘het beste team ter wereld’ is ook onherkenbaar. West Ham komt met 0-1 voor. Na de rust wordt het spel niet veel beter, maar de gelijkmaker rommelt er op de een of andere manier in. De Bruyne blijft de Engelsen maar minder verbluffen dan hij normaal doet. Komt de 83ste minuut.

Van Kevins voet vertrekt een pass, een wereldbal die zeilt door de lucht, een oogverblindend traag ding dat ergens daalt op een plek waarvan geen mens in het stadion had opgemerkt dat ie vrij was: Silva scoort met een halve omhaal en City wint. De Engelsen, commentatoren en fans, zij stapelen de superlatieven weer op en bezingen Kevin De Bruyne lyrisch en eindeloos, berustend in de wetenschap dat van de Belgische supersterren in Rusland niet te winnen valt.

Brazilië bezit Neymar en Coutinho. Frankrijk Mbappé en Griezmann. Duitsland Özil en Kroos. Argentinië Messi en Di Maria. Spanje Iniesta en Isco.

Ruilen voor Eden en Kevin?

No way.

