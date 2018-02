J. Lukaku houdt met Lazio de nul in Milan en mag dromen van bekerfinale MH

31 januari 2018

22u42 0 Buitenlands Voetbal Met Jordan Lukaku 90 minuten tussen de lijnen verschafte Lazio zich vanavond een zeer degelijke uitgangsposititie in de halve finales van de Coppa Italia. In San Siro hield de Biancocelesti AC Milan op 0-0.

AC Milan wil een nieuw snertseizoen liefst zo rap mogelijk vergeten. Al zijn de Rossoneri aan een kleine opmars bezig in de Serie A. De klas van coach en clubicoon Gennaro Gattuso pakte tien op twaalf in de laatste vier competitiematchen, maar bengelen wel nog op een zevende plek. De Coppa Italia lijkt dus de enige weg richting een prijs dit seizoen. Vanavond stonden de Milanezen in de heenwedstrijd van de halve finales oog in oog met het Lazio van Jordan Lukaku.



Een opwindende pot werd het echter allerminst. Beide teams speculeerden op de nul achterin, met een slaapverwekkend optreden tot gevolg. De beste kans voor Lazio ontstond nota bene na een gemeten voorzet van Lukaku, maar Immobile knikte op de benen van Donnarumma. Aan de overzijde miste Calhanoglu voor een lege kooi. Alles nog mogelijk in de return - die over een maand in Rome plaatsvindt.