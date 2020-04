Italië denkt na toespraak premier Conte aan herstart Serie A op 2 juni, ook in andere G5-landen neemt hoop toe FDZ

27 april 2020

14u01 0 Buitenlands voetbal Duidelijkheid, maar veel protest in Nederland, chaos in België, veel hoop in de G5-competities. Wordt er überhaupt nog voetbal gespeeld dit seizoen? Veel zal afhangen van de politieke beslissingen. In Italië kwam premier Guiseppe Conte gisteravond met een duidelijk plan voor een herstart op 2 juni. Een stand van zaken.



BUNDESLIGA: herstart op 9 mei?

“We zijn er klaar voor, mocht de regering dat veilig achten.” Dat zei CEO Christian Seifert van de Duitse voetballiga vorige week. De bedoeling is om op 9 mei te herbeginnen met wedstrijden zonder publiek - tegen de zin van de fans -, met maximaal 300 mensen in het stadion én met een duidelijk hygiëneconcept. Om de drie dagen zouden de spelers getest worden, voor elke wedstrijd moet een speler zijn temperatuur laten meten en spelers krijgen gepersonaliseerde drinkflessen. Ook de mogelijkheid om te voetballen met mondmaskers wordt onderzocht. “Maar dat zal een raar en benauwd gevoel geven”, zegt Koen Casteels, doelman van Wolfsburg. “Zelfs in de winkel voel je dat de ademhaling moeizamer verloopt.” Bondskanselier Angela Merkel zou komende vrijdag een beslissing aankondigen.

PREMIER LEAGUE: 8 juni als richtdatum

Hoelang moeten Kevin De Bruyne en co nog wachten? Wel, de richtdatum om opnieuw te voetballen in Engeland is 8 juni. Dat meldde Sky News eind vorige week op basis van bronnen binnen de Britse regering. Zij zouden gesprekken houden met enkele grote sportorganisaties om trainingen én wedstrijden onder strikte voorwaarden mogelijk te maken. De Premier League zou daarbij prioriteit krijgen, weliswaar met strenge hygiënische maatregelen. Spelers, stafleden en officials moeten bijvoorbeeld geregeld op Covid-19 getest worden - een probleem, want de Britten kampen met een gebrek aan testcapaciteit. Bij een wedstrijd mogen bovendien ‘slechts’ 400 personen in het stadion aanwezig zijn. Ook zij moeten getest worden op het virus.

LIGUE 1: morgen duidelijkheid?

Et alors? Ook in Frankrijk is het wachten, wachten, wachten. Zij verwachten dat er morgen meer duidelijkheid komt van de regering en president Macron. Dan worden de modaliteiten van de ‘deconfinement’ besproken bij onze zuiderburen. Met in tegenstelling tot bij ons, wellicht wél richtlijnen omtrent het organiseren van sportwedstrijden. Het plan zou zijn om te starten op 13 of 20 juni én om de bekerfinale als eerste te spelen. Maar dat gezegd zijnde: net als in ons land lopen de discussies intern in de Franse Profliga hoog op. Sommigen willen voortspelen, anderen niet. Gelobby op het hoogste niveau.

LA LIGA: mikken op eind mei, begin juni

De Spaanse clubs zijn gewaarschuwd. Javier Tebas, de grote baas van de liga, lacht er niet mee. “Na goedkeuring van de gezondheidsautoriteiten zullen de resterende duels allemaal gespeeld moeten worden. Mocht een club weigeren, wordt meteen een aftrek van drie punten opgelegd. Daarna zullen de sancties krachtiger worden.” Dat is duidelijk. Tebas maakt gewag van een miljard euro verlies voor La Liga als het seizoen vroegtijdig wordt beëindigd. Hij wil ook een volledige eindstand om “eerlijk te blijven met iedereen.” Er wordt gemikt op eind mei, begin juni voor een doorstart met matchen zonder publiek, al vindt de Spaanse minister van Volksgezondheid het “onbedachtzaam” om te beloven dat La Liga voor de zomer kan hervatten.

SERIE A: opnieuw matchen vanaf 2 juni?

In Italië kunnen na de aankondiging van premier Conte de teams vanaf 18 mei opnieuw in groep trainen. Het is ook nog altijd de bedoeling dat de Serie A helemaal wordt uitgespeeld achter gesloten deuren - wedstrijden zouden kunnen afgewerkt worden vanaf 2 juni, wat zou betekenen dat de competitie tegen eind juli volledig kan afgewerkt worden. Opnieuw voetballen is de grote wens van onder meer Lazio-voorzitter Claudio Lotito, zijn ploeg staat op een voorlopige tweede plaats. Hij denkt aan het financiële plaatje - “voetbal in Italië is een grote industrie en garandeert de staatskas 1,2 miljard euro aan belastinggeld” - en haalt maatschappelijke redenen aan. “Het heeft een enorme sociale waarde en onze geschiedenis - die van de Romeinen - wordt gekenmerkt door brood en spelen.”

