Italiaanse voetballer (19) vecht voor zijn leven nadat hij vrijdag onwel werd Redactie

10 mei 2020

10u43 2

Triest nieuws uit het Italiaanse voetbal. Andrea Rinaldi, een 19-jarige middenvelder, vecht volgens verschillende Italiaanse media voor zijn leven. De voetballer zou een scheurtje hebben opgelopen in een bloedvatwand in zijn hersenen als gevolg van een hersenaneurysma, een blaasvormige uitstulping in een slagader.

Rinaldi werd dit seizoen door Serie A-club Atalanta Bergamo uitgeleend aan vierdeklasser Legnano. De middenvelder is een jeugdproduct van de ploeg van Rode Duivel Timothy Castagne. Vrijdag zou hij onwel geworden zijn en de voetballer werd overgebracht naar het ziekenhuis van Varese. Zijn toestand is kritiek.