Italiaanse voetbalbond hoopt op wedstrijden in juli met fans

14 juni 2020

Gabriele Gravina, voorzitter van de Italiaanse voetbalbond FIGC, hoopt dat in de maand juli opnieuw fans in de stadions welkom zullen zijn. Dat bevestigde hij zaterdagavond op de Italiaanse radio.

Gravina liet twee weken geleden al verstaan te hopen “voor het einde van het lopende seizoen” supporters te mogen toelaten in stadions. Zaterdagavond maakte de FIGC-voorzitter die termijn op Radio DeeJay concreter. “Mijn wens is dat het begin juli, of ten laatste half juli, weer toegelaten is”, zei Gravina. “Dat zou willen zeggen dat het land deze bijzonder donkere tijd overwonnen heeft.”

Na een verplichte coronapauze van ongeveer drie maanden rolde de bal vrijdag en zaterdag weer in Italië, met twee bekerduels. Woensdag volgt de finale van de Coppa Italia tussen Juventus en Napoli. Vanaf 20 juni hervatten ook de wedstrijden in de Serie A. Alle partijen worden voorlopig zonder fans gespeeld.