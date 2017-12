Italiaanse topcoach doet boekje open: "Zlatan een goede schutter? Het enige wat hij raakte waren de ramen van de fitness" Glenn Van Snick

17u47

Bron: Buitenlands voetbal 31 Photonews Buitenlands Voetbal De Italiaanse trainer Fabio Capello claimt dat hij de man is die Zlatan Ibrahimovic de aparte stiel van goaltjesdief aanleerde. De 71-jarige oefenmeester stond aan het roer van Juventus toen de Zweed er arriveerde. "Maar schieten kon hij niet. Het enige wat hij raakte waren de ramen van de fitness." Dus ging Capello er mee aan de slag.

Zlatan Ibrahimovic maakte in 2004 de overstap van Ajax naar Juventus. Bij de Nederlandse recordkampioen stond hij bekend als een ruwe diamant, maar toen hij in Turijn arriveerde, stelde coach Fabio Capello zich toch vragen bij de traptechniek van de Zweed. "Wanneer Ibrahimovic hier aankwam, kon hij helemaal niet op een bal trappen", vertelt de ex-trainer van onder meer Real Madrid, de Engelse nationale ploeg en dus ook Juventus tegenover Sky Italia.

"Mino Raiola (zijn makelaar, red) verzekerde me dat Zlatan veel poeier in de benen had en op deze manier zelfs de handen van een doelman kon breken. Maar ik antwoordde hem dat het enige wat hij al gebroken had, de ramen van onze fitness waren. Hij was fysiek enorm sterk en was technisch ook goed, maar fatsoenlijk op een bal trappen. Neen, dat kon hij toen absoluut nog niet."

Dus ging de leermeester met Zlatan aan de slag. "Ibrahimovic werkte elke dag enorm hard om zijn schot te verbeteren. Zoals iedereen weet is dat ook gelukt. Juventus deed een ongelofelijke koop door maar 16 miljoen euro voor hem te betalen. Ajax had nooit gedacht dat hij zo een geweldige speler ging worden."

