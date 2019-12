Italiaanse sportkrant reageert met (opvallende) frontpagina op kritiek na ‘Black Friday’-cover XC

06 december 2019

06u59 1 Buitenlands voetbal De Italiaanse sportkrant Corriere dello Sport kreeg gisteren heel wat kritiek, nadat de voorpagina met Romelu Lukaku en Chris Smalling de kop ‘Black Friday’ meekreeg. De krant reageerde vandaag op de controverse , met opnieuw een opvallende frontpagina.

“Wie noemen jullie racistisch? Dit is het lynchen van een krant die een eeuw lang vrijheid en gelijkheid heeft verdedigd.” Een duidelijke cover. De Corriere dello Sport is met andere woorden niet te spreken over de beschuldigingen van racisme (zie frontpagina hieronder).

Corriere dello Sport front page on Friday: "Who are you calling racist? Lynching of a newspaper that for a Century has defended liberty and equality."



Because when accused of racism, you use word 'lynching'https://t.co/j1vt5qx5Da #KickItOut #NoToRacism #SerieA #FCIM #ASRoma pic.twitter.com/vCIcJc9VxW footballitalia(@ footballitalia) link

Romelu Lukaku reageerde gisteren nog via de sociale media op de uitschuiver van de krant. “In plaats van te focussen op de wedstrijd tussen de twee ploegen (Inter neemt het vanavond op tegen AS Roma, red.) komt Corriere dello Sport met de domste titel die ik ooit in m’n voetbalcarrière heb gezien.”

De Corriere benadrukte eerder dat het de bedoeling was “de fantastische weelde in diversiteit” in het voetbal in de verf te zetten. “Met ‘Black Friday’, voor zij die het willen en kunnen begrijpen, willen we enkel de diversiteit in de sport loven. Het is een onschuldig bedoeld artikel, perfect onderbouwd door de auteur ervan. Het is enkel giftig gemaakt door zij die gif in zich hebben.”

Het regent de voorbije weken schandalen in Italië omtrent racisme. Lukaku kreeg in het begin van het seizoen al eens oerwoudgeluiden naar het hoofd geslingerd in Cagliari. Vorige week stelde hij ook in de Tsjechische hoofdstad Praag, in de Champions League op bezoek bij het plaatselijke Slavia, racistisch te zijn bejegend. Naast Lukaku werden ook onder meer Kalidou Koulibaly (ex-Genk, nu Napoli) en Mario Balotelli (Brescia) al het slachtoffer van racisme in voetbalstadions.