Italiaanse premier overweegt 'voetbalpauze’ in Serie A na dood supporter en racisme in Milaan: “Afgrijselijk te moeten constateren dat sportief evenement weer uitdraait op gewelddadige taferelen” Redactie

28 december 2018

17u46

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal De Italiaanse premier Giuseppe Conte heeft zich uitgesproken over de incidenten in Milaan na de wedstrijd tussen Internazionale en Napoli van woensdag. Bij rellen tussen supporters voor het duel kwam een 35-jarige man om het leven nadat hij was aangereden. In het stadion werd het duel ontsierd door racistische spreekkoren. Conte is voorstander van een 'pauze' in te lassen in de hoogste voetbalklasse.

Voor de autoriteiten is het nog niet duidelijk of er sprake is geweest van opzet bij het ongeval. Volgens de politie hoorde het slachtoffer bij de harde kern van Inter Milaan, dat een busje van Napoli-supporters aanviel. Voor Conte is de maat echter vol. "Het is afgrijselijk te moeten constateren, en niet voor de eerste keer, dat een sportevenement uitdraait op gewelddadige taferelen", klinkt het fel op een eindejaarspersconferentie.

Tijdens de wedstrijd viseerden Inter-supporters Napoli-verdediger Kalidou Koulibaly, ex-Racing Genk en van Afrikaanse origine, en waren meermaals oerwoudgeluiden te horen vanuit het publiek. De Italiaanse premier tilt zwaar aan de incidenten.

“Ik wil een duidelijk signaal geven, als het moet zelfs wedstrijden niet meer toelaten. Alleen dan kunnen alle partijen bezinnen", aldus Conte. Om in de toekomst harder op te treden zal de premier binnen de regering kijken wat mogelijk is qua sancties. "Mogelijk verhogen we de sancties, we moeten allemaal hard op treden tegen zo'n daden. De autoriteiten moeten beslissen".

Binnen de Italiaanse regering deelt niet iedereen de mening van premier Conte. Matteo Salvini, minister van Binnenlandse Zaken en lid van het extreemrechtse Lega Nord, is niet te vinden voor een pauze. Volgens Salvini straf je daarmee ook de echte supporters. "Duizenden mensen hebben het recht om hun team aan te moedigen en moeten niet verward worden met enkele misdadigers met een mes op zak", klinkt het bij Salvini. Als oplossing stelt hij voor om risicomatchen te vervroegen en 's middags te spelen met politiehelikopters die alles in de gaten kunnen houden.

Inter Milaan moet van de Italiaanse bond als straf twee wedstrijden achter gesloten deuren afwerken. De wedstrijd eindigde op 1-0 in het voordeel van Inter.