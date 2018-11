Italiaanse ploeg aan het werk in Genkse Luminus Arena: “Hopelijk tilt Mancini Italië weer naar hoger niveau” Italië-VS 20u45 Stijn Joris

12u29 0 Buitenlands Voetbal Italië oefent vanavond in Genk tegen de Verenigde Staten. Toppers als Donnarumma, Bonucci of Verratti aan het werk zien kan gewoon in de Luminus Arena. Die loopt niet vol, maar brengt toch minstens 11.000 fans op de been.

En de ticketverkoop loopt nog. Via een tussenpersoon belandde de Italiaanse bond bij Racing Genk. De grote Italiaanse gemeenschap die in en rond Genk gevestigd is, zit daar uiteraard voor veel tussen. “Ze kozen niet voor niets Genk uit” zegt Walter Baseggio. “Ik heb zelf ook familie in Zwartberg. In Genk streken destijds de eerste Italianen neer om in de mijnen te werken. Zij hebben zich daar geïnstalleerd en de cultuur een beetje meegebracht. Ik ben zelf 100 procent Belg, maar mijn ouders en grootouders hebben me de trots voor Italië doorgegeven. De Squadra is nog steeds een begrip. Ook al zijn de resultaten minder en was het missen van het WK een nachtmerrie. De beleving rond de Italiaanse nationale ploeg is nog altijd even fervent.”

Baseggio heeft zelf nog goede jeugdherinneringen aan de Squadra. “Ik was vier jaar toen Italië voor de derde keer wereldkampioen werd. Het was die dag groot feest bij mijn grootmoeder in Clabecq. De WK’s van ‘90 en ‘94 herinner ik me ook nog levend. Ik herhaal dat ik me Belg voel, maar mijn roots zijn ook belangrijk. De Italiaanse fans zijn iets passioneler dan de Belgische. Dat kruipt onder je huid.” Luigi Pieroni is ook zo’n Italo-Belg en ex-Rode Duivel. Hij herinnert zich de wereldtitel van de Azzurri in 2006 nog glashelder. “Ik speelde toen bij Auxerre en we waren op stage in Zwitserland. Ik keek samen met alle Fransen naar de finale. Toen Italië uiteindelijk de wereldbeker pakte tegen de Fransen, was ik nog de enige die kon lachen. (grijnst) Ik heb de rest van die stage nog mijn ploeggenoten kunnen treiteren. Dat was dolle pret natuurlijk. Italië bewees toen dat je geen grote namen moet hebben om een toernooi te winnen. De cohesie in de groep is zeker zo belangrijk.”

Na het missen van het WK in Rusland is Roberto Mancini de coach die Italië opnieuw naar de top moet brengen. Hij kiest voluit voor de nieuwe generatie en deinst er niet voor terug om spelers van kleinere clubs als Atalanta, Cagliari, Sassuolo of zelfs tweedeklasser Brescia op te roepen. Zaterdag kregen jongeren als Chiesa en Barella opnieuw hun kans. Chiellini, Bonucci en Verratti zijn enkele van de overblijvers. “Italië moet zijn reputatie weer wat opkrikken”, zegt Luigi Pieroni. “De laatste resultaten waren de Azzurri onwaardig, maar Mancini bouwt aan een nieuw team. Hij werkt naar een nieuw cyclus toe. Spanje heeft dat ook meegemaakt. Na een mindere periode haalden ze toch weer een hoog niveau. Laat ons hopen dat mijn vaderland hetzelfde overkomt. En ondanks die mindere periode blijft het voetbal toch leven in Italië. De Squadra blijft iedereen op de been brengen. Voetbal is er echt een religie.” “Mancini heeft voor een goede mengeling van jong geweld en ervaren spelers geopteerd”, voegt Baseggio nog toe. “In voetbal heb je nu eenmaal goede en minder goede lichtingen, maar er is heel wat veelbelovende jeugd en Mancini is de geknipte man. Ik zie Italië binnen twee jaar weer grote stappen zetten.”