Italiaanse pers spaart kritiek niet na nieuwe opdoffer Azzurri: "We leven in een historische crisis" XC

11 september 2018

12u24

Bron: Gazzetta dello Sport/Corriere della Sera 0 Buitenlands Voetbal Italië ging gisteren in de Nations League kansloos onderuit tegen Portugal, dat zonder Cristiano Ronaldo aantrad: 1-0. Al had 3-0 ook gekund. D e Azzurri blijven na het gemiste WK op de sukkel. Dat weet ook de Italiaanse pers.

Neen, het gaat niet goed met de Italiaanse nationale voetbalploeg. De Azzurri misten afgelopen zomer voor het eerst sinds 1958 het WK. Daarnaast won Italië slechts één van zijn laatste negen interlands. Het Europese land is op de dool. Dat bleek ook gisteren, toen het elftal van Roberto Mancini in de Nations League met 1-0 ten onder ging bij Portugal.

Even meegeven: de landen die laatste worden in de groepsfase van de Nations League, degraderen naar een lagere divisie. En met één op zes staat de 'Squadra Azzurra' onderaan in poule 3 van divisie A. Divisie B dreigt. “Italië heeft reeds kennisgemaakt met het degradatiespook”, schrijft de Gazzetta dello Sport, dat kopte met: “Italië is nog steeds niet wakker geworden.”

Sulla #Gazzetta in edicola oggi:

⚽ L'Italia non s'è desta. Ci condanna una rete di André Silva ⚽ Mercato, tutti i contratti caldi 🔚 Fenati, nessuno lo vuole più ⚽ Matuidi, l'intervista esclusiva. E molto altro! pic.twitter.com/VQji5xgpdu LaGazzettadelloSport(@ Gazzetta_it) link

De Italiaanse sportkrant vindt dat Italië nood heeft aan “een tactische identiteit”. “Er werd lange tijd gespeeld in een 4-3-3-formatie, gisteren werd plots gekozen voor een 4-2-4. Een ploeg in moeilijkheden heeft iets nodig om zich aan vast te klampen. Ga voor één idee en werk eraan”, luidt het in de Gazzetta.

“Daarnaast moeten ze de Nations League respecteren. Het zijn geen oefenmatchen. Mocht Italië zakken naar divisie B, dan betekent dat dat we zullen spelen tegen mindere tegenstanders. En zo verder zullen inkrimpen”, vervolgt de Gazzetta. “En Italië heeft geen sterren meer? Klopt, maar laat ons niet huilen. Italië kan leren van Portugal, dat gisteren als een echt team zonder Cristiano Ronaldo speelde.”

Ook de Corriere della Sera spaarde de kritiek niet. Integendeel. "We leven in een historische crisis. Het is erger dan in de jaren '50. We blijven verliezen, al een jaar lang. Mancini kon enkel winnen van Saoedi-Arabië. Italië speelt slecht. Heel slecht. Niemand staat op. Zelfs niet na het gemiste WK. De manschappen van de bondscoach stellen teleur, ze spelen zonder ziel.”