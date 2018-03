Italiaanse keeper krijgt rood voor plassen op het veld: "Toen het spel stilgelegd werd, greep ik mijn kans'' Redactie

26 maart 2018

13u53

Bron: AD.nl 0 Buitenlands Voetbal Onder het motto: als je moet, dan moet je. Armando Prisco, doelman van Messina in de Italiaanse Serie D, kreeg gisteren een rode kaart wegens plassen op het veld. "Het was niet juist wat ik deed.''

Hij stond op knappen. Prisco zag in de uitwedstrijd tegen Igea Virtus (0-0) dat er nog maar enkele minuten te spelen waren, maar hield het niet meer. "Ik drink twee tot drie liter water per dag'', verklaart de 21-jarige sluitpost tegenover GianlucaDiMarzio. "Voor de warming-up en tijdens de rust ben ik nog naar het toilet gegaan, maar in de slotfase van de wedstrijd kon ik het niet meer ophouden. Ik bewoog heen en weer als een gek, dus toen het spel stilgelegd werd wegens een wissel, greep ik mijn kans.''

Prisco begaf zich zo nonchalant mogelijk richting een reclamebord, en veinsde enkele rekoefeningen. Vervolgens deed hij zijn behoefte. "Niemand had het door, behalve de scheidsrechter'', zegt Prisco. "Ik bood direct mijn excuses aan en protesteerde niet, omdat ik wist dat ik me niet aan de regels hield.''

"Ik wil benadrukken dat het niet bedoeld was als obsceen gebaar'', vervolgt de Italiaanse keeper die zijn jeugdlopleiding bij Genua genoot. "Ik realiseer me dat er kinderen in het stadion waren en ik heb er alles aan gedaan om te camoufleren wat ik aan het doen was. Het was niet juist wat ik deed, maar ik kon het gewoon niet meer ophouden.''



Het is overigens niet de eerste keer dat iets dergelijks voorkomt in het voetbal. Eind vorig jaar zag een Engelse doelman ook al rood voor een dergelijk vergrijp. Gary Lineker maakte het nog bonter. De legendarische spits van het Engels elftal zag zich in het duel met Ierland op het WK 1990 genoodzaakt een grote behoefte te doen (zie video hieronder). Gelukkig voor Lineker werd dat niet door de scheidsrechter opgemerkt.