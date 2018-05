Italiaanse derdeklasser komt op de proppen met aanbieding voor doelman Karius: "Graag een cadeau geven voor zijn verjaardag" Mike De Beck

30 mei 2018

16u02

Bron: Football Italia 0 Buitenlands Voetbal Loris Karius is nog steeds aan het bekomen van de twee blunders die hij beging in de finale van de Champions League, maar de doelman van Liverpool heeft ondertussen wel al een aanbieding gekregen. Zij het dan wel van Giorgio Grassi, de voorzitter van FC Rimini. Ofwel de promovendus in de Italiaanse derde klasse.

De twee flaters van Karius lokten na de partij tegen Real Madrid een storm van reacties uit. Het kwam zelfs zo ver dat het onfortuinlijke sluitstuk van Liverpool honderden doodsverwensingen naar zijn hoofd geslingerd kreeg. Gelukkig waren er ook heel wat mensen die de 24-jarige Duitser een hart onder de riem staken. Zoals Giorgio Grassi bijvoorbeeld. De voorzitter kwam zelfs met een opmerkelijk aanbod op de proppen. "Op 22 juni wordt Loris Karius 25 jaar. Ik zou graag de Duitse doelman een paar dagen ontvangen in Rimini, een gastvrije stad die al vaak werd bezocht door zijn landgenoten en landgenotes", vertelde Grassi in een open brief.

"Ik zou het fijn vinden om hem te ontmoeten in Rimini en hem eraan te herinneren dat hij gewoon moed, en misschien gezond verstand, nodig heeft om te begrijpen dat de beste levenslessen vaak ook de zwaarste en het moeilijkst te verdragen zijn", gaat de voorzitter verder. "We hebben allemaal al zo'n momenten meegemaakt. Jammer genoeg voor hem, beleefde hij die voor de ogen van miljoenen mensen. Op het einde van de dag faal je alleen als je de nederlaag van je laat winnen."

Grassi kijkt dan ook liever niet naar het verleden, maar wel naar de toekomst. "Ik zou graag helpen om van Loris een voorbeeld te maken van de mensen die in het voetbal, en in het leven, vallen en weer opstaan. Ik zou graag een cadeau geven voor zijn verjaardag: een eenjarig contract bij FC Rimini. De ideale club om zijn rust, zelfvertrouwen en kracht te herontdekken en zijn dromen daarna weer na te jagen." Rimini is een stad van zo'n 150.000 inwoners, ligt aan de Adriatische kust en is dan ook bekend van het strandleven.

"Laten we duidelijk zijn, het zal geen makkelijke opgave worden. Hij zal de concurrentie moeten aangaan met een goede doelman als Francesco 'Ciccio' Scotti. Maar hij zal zeker een grote familie en een stad vinden die hem zal steunen." FC Rimini heeft er alvast een uitstekend seizoen op zitten in de Serie D. Het speelde kampioen en mag volgend seizoen dan ook aantreden in de Serie C. Met Loris Karius in doel? De voorzitter ziet het maar al te graag gebeuren.