Italiaanse bond onderzoekt mogelijke matchfixing door spelers van Parma TLB

09 juni 2018

14u45

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Er hangt mogelijk een reukje aan de promotie van Parma naar de Serie A. Volgens Gazzetta Dello Sport is de Italiaanse voetbalbond een vooronderzoek gestart tegen twee spelers die worden verdacht van matchfixing.

De Italiaanse sportkrant schrijft zaterdag dat de twee spelers voor de beslissende wedstrijd tegen Spezia contact opnamen met enkele tegenstanders met de vraag niet voluit te gaan. Parma won het duel op de slotspeeldag van de Serie B met 2-0 en verzekerde zo als vicekampioen (na Empoli) de promotie.

Amper drie jaar geleden was Parma, na een bankroet, aan de slag in de Serie D (vierde klasse). Sindsdien stapelde de drievoudig Europabekerwinnaar (2x UEFA Cup, 1x Europacup II in '93 tegen Antwerp) de promoties op.