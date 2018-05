Israëlische topclub wijzigt naam naar 'Beitar Trump Jeruzalem' na "moedige beslissing" van Amerikaanse president Hans Op de Beeck

14 mei 2018

13u40 0 Buitenlands Voetbal Net op het moment dat Jeruzalem zich voorbereidt op de inwijding van zijn nieuwe Amerikaanse ambassade, maakt de beste voetbalclub van de stad bekend dat het haar naam zal aanpassen ter ere van Donald Trump.

Vorig jaar in december deed Trump de internationale gemeenschap nog steigeren door Jeruzalem te erkennen als de hoofdstad van Israël, terwijl de Palestijnen van Oost-Jeruzalem de hoofdstad willen maken van de Palestijnse staat.

Op de officiële Facebookpagina van de club luidt een statement als volgt: "70 jaar lang heeft Jeruzalem gewacht op internationale erkenning, tot Donald Trump met één moedige beslissing Jeruzalem erkent als de eeuwige hoofdstad van Israël. President Trump toont moed en echte liefde voor de Israëli's en hun hoofdstad, waarna nu ook andere landen zijn voorbeeld volgen om Jeruzalem haar rechtmatige status te geven. Daarom heeft de voorzitter, eigenaar Eli Tabib en de ceo Eli Ohana (gewezen aanvaller van het KV Mechelen dat de Europacup II in Straatsburg 1988 won, nvdr) beslist de naam van de club te wijzigen naar de Amerikaanse president die geschiedenis geschreven heeft: Beitar Trump Jeruzalem." Het is niet duidelijk of het ook om een definitieve wijziging van de clubnaam gaat.

Beitar, dat zes landstitels in Israël op haar naam heeft, staat momenteel tweede in de Israëlische Premier League. De club staat bekend om haar extreemrechtse aanhang en heeft in haar geschiedenis nog nooit een Arabische voetballer gecontracteerd. Toen het in 2013 toch eens twee Tsjetsjeense moslims vastlegde, werd dat paar uitgescholden en letterlijk uitgespuwd door de fans. Waarna de supporters ook het clublokaal in brand staken.

70 שנה המתינה ירושלים להכרה בינלאומית, עד שהנשיא דונלד טראמפ החליט לעשות מעשה והכיר בה כבירת הנצח של עם ישראל.

בית"ר ירושלים, מהמותגים הירושלמים הבולטים ביותר, החליט לגמול לנשיא על אהבתו, ומעתה תיקרא קבוצת המנורה "בית"ר 'טראמפ' ירושלים".

לפרטים המלאים: https://t.co/F03lrPfsmO pic.twitter.com/pngl3dPUwi Beitar Jerusalem FC(@ fcbeitar) link