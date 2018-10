Is deze ex-speler van Chelsea het brein achter makelaarskantoor van Veljkovic? "Voor 30 miljoen euro witgewassen" Redactie

12 oktober 2018

15u01

Bron: Kurir 1 Buitenlands Voetbal Naast Dejan Veljkovic werd ook Uros Jankovic in het buitenland opgepakt in het kader van het fraudeonderzoek in het Belgisch voetbal. De Montenegrijn is net als Veljkovic makelaar bij het bureau van Mateja Kezman, ex-speler van onder meer Chelsea en PSV. Vooral de transfer van Sergej Milinkovic-Savic naar Genk, waar Kezman aan meewerkte, doet volgens Kurir de wenkbrauwen fronsen. "In totaal heeft het kantoor voor meer dan 30 miljoen euro witgewassen", schrijft de Servische krant.

Het meest opmerkelijke voorbeeld is dat van de transfer van Sergej Milinkovic-Savic. Die werd in juli 2014 van het Servische Vojvodina naar Racing Genk gehaald. Hoewel met de transfer 1,5 miljoen euro gemoeid zou zijn, heeft Vojvodina volgens Kurir slechts 850.000 euro ontvangen. De krant zegt dat Kezman heeft meegewerkt aan die transfer en met Veljkovic het ware bedrag van de overdracht achterhield voor de belastingen. Zo zou hij zichzelf net als Veljkovic achtergehouden geld hebben toegeëigend. In de zomer van 2015 werd Milinkovic-Savic door Genk getransfereerd naar Lazio.

Veljkovic en Jankovic zijn al opgepakt, maar hoewel Kezman samenwerkte met het tweetal bij veel transfers, is de voormalige topspits nog niet gearresteerd. Volgens Kurir zou de Serviër, die aan het hoofd staat van het makelaarskantoor waar Veljkovic en Jankovic voor werken, wel het brein achter de witwaspraktijken zijn en wordt zijn arrestatie nog niet uitgesloten. De krant schrijft dat er aanwijzingen zijn dat Kezman het brein is achter de operatie, dat het onderzoek nog loopt, dat er nog steeds bewijzen worden verzameld en dat hij nog gearresteerd kan worden.

Mateja Kezman is zeker geen onbekende in de voetbalwereld. Als speler kwam hij onder meer uit voor PSV, Chelsea, Atlético Madrid en Paris Saint-Germain. Op 15 februari 2015 bracht hij overigens ook een bezoek aan onze competitie. Kezman zag toen op de tribune hoe Anderlecht en KV Mechelen 1-1 gelijk speelden na treffers van Aleksandar Mitrovic en Dalibor Veselinovic.