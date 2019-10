Iraanse vrouwen mogen voor het eerst in 40 jaar massaal naar ‘de voetbal’ (en ze krijgen waar voor hun geld: 14-0) LPB

Om en bij de 4.000 vrouwen hebben zich vandaag in het Azadi Stadion in Teheran gemeld voor het WK-kwalificatieduel van Iran tegen Cambodja. Het is voor het eerst in 40 jaar dat vrouwen zo massaal een voetbalwedstrijd in Iran bijwonen. Ruim vier uur voor het begin van het duel verschenen de eerste vrouwen al rond het veld. Sommigen huilden van geluk. De vrouwen zien hun bezoek als een overwinning in de strijd tegen de strenge islamitische regels en tegen discriminatie van vrouwen.

De Wereldvoetbalbond (FIFA) had de Iraanse autoriteiten onder druk gezet. Als het verbod op vrouwen in voetbalstadions zou aanhouden, dreigde de FIFA Iran uit te sluiten van het WK 2022 in Qatar. Dat dreigement volgde op de dood van Sahar Khodayari (29), een jonge vrouwelijke voetbalfan. Khodayari, beter bekend als ‘het blauwe meisje’, trachtte verkleed als man een voetbalmatch van haar favoriete team Esteghlal Teheran FC bij te wonen. Ze werd betrapt en kreeg zes maanden celstraf. Uit protest stak ze zichzelf in brand. Ze bezweek aan haar verwondingen.

Bij vorige gelegenheden werden vrouwen met mondjesmaat geselecteerd door de overheid om een wedstrijd bij te wonen. Voor de match tegen Cambodja mochten vrouwen voor het eerst zelf een ticket kopen. Bijna 4.000 gingen op het aanbod in. De vrouwen kregen overigens waar voor hun geld. Iran, gecoacht door Marc Wilmots, klopte Cambodja met... 14-0.