Iraanse voetbalbond wil af van bondscoach Marc Wilmots, opvolger staat al klaar Redactie

24 november 2019

10u19

Bron: Belga 0 Iran De Iraanse voetbalbond (FFI) is van plan om bondscoach Marc Wilmots (50) te ontslaan. Dat meldt het Iraanse nieuwsagentschap IRNA zondag. Branko Ivankovic zou zijn opvolger worden. De federatie zou al over een contract aan het onderhandelen zijn met de 65-jarige Kroaat. De FFI bevestigde dit nog niet officieel.

De voormalige bondscoach van België tekende eind mei in Teheran een contract tot het WK van 2022 in Qatar. In de eerste vier kwalificatiewedstrijden slikten de Iraniërs al twee nederlagen, tegen Bahrein en Irak. Het team van Wilmots staat zo pas op de derde plaats in de Aziatische kwalificatiegroep C. Iran telt met 6 op 12 vijf punten achterstand op koploper Irak. Bahrein is tweede met negen punten. Beide teams hebben wel één wedstrijd meer gespeeld. De acht groepswinnaars en de vier beste tweedes plaatsen zich voor de derde Aziatische kwalificatieronde.

Eerder deze maand had Wilmots ermee gedreigd zijn contract te laten ontbinden wegens achterstallige betalingen. De Iraanse bond FFI benadrukte dat zijn salaris wel uitbetaald werd, maar dat de betaling niet was aangekomen op Wilmots’ bankrekening omwille van de internationale banksancties tegen Iran.

Branko Ivankovic

Ivankovic was al van 2003 tot 2006 bondscoach van Iran, dat hij wist te kwalificeren voor het WK van 2006. Tussen 2015 en 2019 coachte de Kroaat ook Persepolis Teheran. Met de Iraanse topclub veroverde hij drie opeenvolgende landstitels en werd hij vorig jaar tweede in de Aziatische Champions League. Ivankovic kent het Iraanse voetbal dus erg goed en hij is geliefd in het land. Maar ook hij had al problemen met betalingen in Iran. Ivankovic beklaagde zich hierover bij de Wereldvoetbalbond (FIFA) en dreigde met een klacht tegen de Iraanse bond.

@IrnaEnglish reported that The Iranian Football Federation and #Wilmots has reached an agreement to terminate their contract by mutual agreement. FFIRI started the negotiation with Branko #Ivankovic and the former #Persepolis coach will succeed Wilmots. Hatam Sh(@ 1980daddy) link