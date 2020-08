Iraanse voetbalbond trekt naar TAS tegen schadevergoeding van zes miljoen euro voor Wilmots Redactie

19 augustus 2020

14u09

Marc Wilmots zal nog even moeten wachten om zes miljoen euro extra op de bankrekening te mogen ontvangen. De Iraanse voetbalbond (FFI) moest een schadevergoeding ophoesten voor het ontslag van Wilmots als bondscoach. De FFI is niet akkoord en zal het vonnis van de Wereldvoetbalbond FIFA aanvechten bij het Internationaal Sporttribunaal (TAS).

"Het verdict van de FIFA is oneerlijk. Samen met een team van experts zullen we alle mogelijke rechtsmiddelen aanwenden om bij het TAS ons gelijk te krijgen", verklaarde Massud Soltanifar, de Iraanse Minister van Sport.

Het oordeel van de FIFA zorgde voor felle kritiek in de Iraanse sportmedia, die zes miljoen euro overdreven vinden voor een half jaar werk. Tijdens die periode trainde Wilmots de Iraanse nationale ploeg tijdens vier kwalificatiewedstrijden, waarvan er twee pijnlijk werden verloren tegen Bahrein en Irak.

De 51-jarige voormalige bondscoach en speler van de Rode Duivels ondertekende in mei 2019 een contract om Iran naar het WK in Qatar te loodsen. In december vorig jaar kwam er echter al een einde aan de samenwerking, volgens Wilmots omdat "de Iraanse bond zijn contractuele verplichtingen niet nakwam".