Inwoner Leicester onderstreept het grote hart van overleden voorzitter in pakkend interview: "Hij heeft me gesteund toen ik na een brand mijn vrouw en zonen verloor"

30 oktober 2018

06u00

Bron: The Guardian 0 Buitenlands Voetbal Jose Ragobeer benadrukte aan het stadion van Leicester City de steun die hij kreeg van Vichai Srivaddhanaprabha, de eigenaar van de Engelse club die overleed na een helikoptercrash. De inwoner van Leicester verloor bij een uitslaande brand zijn vrouw en twee zonen en kreeg bij het verwerken van die verliezen de hulp van de voorzitter van Leicester City.

Het was met een krop in de keel dat Jose Ragobeer zijn verhaal deed aan het King Power Stadium. Na een explosie in Leicester verloor de man zijn 46-jarige vrouw Mary en zijn twee zonen Sean (17) en Shane (18). Uiteindelijk eiste het incident vijf levens en Ragobeer was zwaar aangedaan. Hij was net als alle andere inwoners geschokt door het overlijden van Vichai Srivaddhanaprabha. “Ze hebben goede dingen gedaan voor de gemeenschap. Ik verloor recent mijn vrouw en zonen in een brand en ze zijn heel goed voor me geweest. Ze hebben me gesteund en gaven me zelfs de hal voor de wake. Het is een grote schok voor mij.”

Ragobeer ging acht maanden geleden al door een diep dal. “Ik was op zoek naar een plek voor de wake en een familielid vertelde me dat ik eens aan de voorzitter moest vragen of hij me ergens mee kon helpen. Ze hadden uiteindelijk een hal met alle faciliteiten voorzien. Met eten en alles erop en eraan. Het was een immense hulp voor me. De hele staff en de ambassadeur Alan Birchenall waren heel vriendelijk voor me en zo kon je zien hoe de eigenaars een familie van de club hadden gemaakt.”

“De voorzitter en eigenaar was heel geliefd bij iedere fan en hij hield zelf van de club en de stad”, ging Ragobeer verder. “De mensen hebben me geholpen en ik voel me nu hulpeloos want ik hoopte er te zijn om te helpen.”