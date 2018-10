Invaller Witsel ziet Dortmund goed wegkomen tegen tweedeklasser - Thorgan Hazard krijgt billenkoek in Duitse beker DMM

31 oktober 2018

21u28

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Borussia Dortmund heeft zich zonder veel overschot geplaatst voor de achtste finales van de Duitse beker. De leider in de Bundesliga won twee minuten voor affluiten in de verlengingen met 3-2 van tweedeklasser Union Berlijn.

Vijf minuten voor de rust zette Pulisic de Borussen op voorsprong. Union Berlin kwam via Polster opnieuw op gelijke hoogte in de tweede helft, maar daarna zorgde Philipp voor de 2-1. Axel Witsel mocht de slotminuten volmaken om de krappe voorsprong vast te houden, maar Polster sleepte alsnog verlengingen in de wacht. Daarin kreeg Dortmund in de slotminuten nog een strafschop na een rode kaart bij Union Berlijn. Invaller Marco Reus trapte Witsel en co vanaf elf meter naar de volgende ronde.

Voor Borussia Mönchengladbach liep het uitje in de Duitse beker met een sisser af. Met Thorgan Hazard tussen de lijnen leed Gladbach een pijnlijke 0-5 thuisnederlaag tegen Bayer Leverkusen. In de competitie gaat het Hazard en co, derde in de Bundesliga, nochtens voor de wind. Leverkusen presteert met een voorlopige twaalfde plek onder de verwachtingen. Op het veld werden de waardeverhoudingen nog wel gerespecteerd, maar Leverkusen toonde zich ontzettend efficiënt. Brandt, Jedvaj, Bellarabi (2x) en Volland bezorgden Mönchengladbach het schaamrood op de wangen.

In Frankrijk eindigde voor Leya Iseka het bekerverhaal in de zestiende finales. De spits mocht bij Toulouse invallen in de 56ste minuut, maar verloor alsnog van tweedeklasser Lorient. Bila scoorde het enige doelpunt.

In Oostenrijk bekert Boli Bolingoli voort. Met zijn club Rapid Wenen schakelde de jonge flankverdediger AC Wolfsberger, vierde in de Bundesliga, uit met 0-3. Bolingoli speelde het volledige bekerduel en mag zich opmaken voor de kwartfinales.

Voor Ryan Mmaee eindigt het bekerverhaal in Denemarken in de achtste finales. Op bezoek bij Naestved zette de jonge Standard-huurling zijn ploeg Aarhus nog op voorsprong, maar de thuisploeg won uiteindelijk met 2-1. Mmaee maakte de match vol en scoorde zijn derde doelpunt in Deense loondienst.

Tortul Lumanza en zijn Turkse club Osmanlispor wisten zich niet te plaatsen voor de zestiende finales van de Turkse beker. Osmanlispor ging met 3-2 onderuit bij vierdeklasser Nazillispor.