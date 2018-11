Interview met woedende Engelse spits gaat viraal: “Onze scheidsrechters hebben hulp nodig” Sportredactie

11 november 2018

11u10

Bron: AD.nl 0 In case you want to see that Charlie Austin interview from @BBCMOTD again... pic.twitter.com/HcqmhKDi8i BBC Sport(@ BBCSport) link Buitenlands Voetbal Southampton en Watford speelden gisteren met 1-1 gelijk, maar het ging naderhand vooral over een afgekeurde goal van de thuisclub, die dit seizoen thuis nog niet won.

Charlie Austin was des duivels, nadat zijn goal was afgekeurd door scheidsrechter Simon Hooper. Volgens de arbitrage stond Maya Yoshida in de baan van het schot, maar de Japanner raakte de bal niet. Het werd daardoor geen 2-0. Sterker, Watford kwam in de slotfase nog langszij, zodat Southampton twee dure punten verspeelde en Austin tot ver na de wedstrijd zijn frustratie maar nauwelijks de baas kon.



“Dit is echt belachelijk”, foeterde Austin. “We maken een geldig doelpunt, maar ze keuren het af. Die beslissing kost ons twee punten. We hebben het over de VAR dit en de VAR dat: help onze scheidsrechters! Ze hebben hulp nodig. We spelen in de Premier League, de beste competitie ter wereld, de best bekeken competitie ter wereld, maar dit kost ons twee heel dure punten. Dit is lachwekkend.”