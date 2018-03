Internationale pers lovend voor onze noorderburen: "Oranje lijkt wel in WK-vorm" Redactie

27 maart 2018

11u46

Bron: AD.nl 3 Buitenlands Voetbal De 3-0 oefenzege van het Nederlands elftal op Europees kampioen Portugal is ook in het buitenland niet onopgemerkt gebleven. "Wie niet beter zou weten, zou denken dat Nederland al in vorm is voor het WK."

"Holland-klap voor Ronaldo", kopt het Duitse Bild. Ze voegen er direct aan toe dat de kop eigenlijk had moeten zijn: "Nederland in WK-vorm", ware het niet dat Oranje er komende zomer in Rusland helemaal niet bij is. Toch zijn de Duitsers onder de indruk over de wijze waarop de Europees kampioen - met Cristiano Ronaldo - vakkundig naar huis werd gespeeld.

Ook de Portugese krant Publico zag de zware nederlaag niet aankomen. "Het was een experimenteel Portugees team tegen een eveneens ongebruikelijke Nederlandse ploeg, maar Fernando Santos moet geschrokken zijn van de ergste nederlaag sinds zijn aanstelling als bondscoach. Het enige goede nieuws voor Portugal is dat het team dat straks op het WK in Rusland staat, nauwelijks zal lijken op de ploeg die tegen Oranje zo'n zware nederlaag incasseerde."



In Engeland kijken ze ook met veel interesse naar Oranje. The Daily Mail zag vooral dat 'twee Premier League-flops' aan de basis lagen van de overwinning. Memphis Depay (ex-Manchester United) en Ryan Babel (oud-Liverpool) verzorgden namelijk de eerste twee goals van de avond. Ondanks dat er nog een lange weg te gaan is, zorgt deze overwinning voor genoeg optimisme in het Nederlandse kamp, constateert de site.

"Ronaldo vernietigd"

Ook in Italië zagen ze vooral dat Cristiano Ronaldo in de broekzak zat van de 18-jarige Matthijs de Ligt. "Ronaldo vernietigd", is dan ook de kop van La Gazetta dello Sport. De superster van Real kwam er niet aan te pas en werd zelfs gewisseld, een teken aan de wand volgens de roze Italiaanse sportkrant.

In Frankrijk zagen ze dat het niet de wedstrijd van Olympique Lyon-keeper Anthony Lopes of Marseille-verdediger Rolando werd, maar die van Memphis Depay. De aanvaller van Lyon bekroonde een sterk optreden met een goal en moet dat vertrouwen meenemen naar zijn club, vindt L'Equipe.

AS tenslotte zag de oefeninterland vooral als een clash tussen Real Madrid-vedette Ronaldo en Jasper Cillessen van FC Barcelona. En die strijd werd duidelijk beslist in het voordeel van de reservedoelman van de Catalanen. "Cillessen ranselde alles uit het doel en werd zo de grote man van de overwinning van Oranje", oordeelt de Spaanse krant.