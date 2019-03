INTERLANDS. Zuid-Afrika, DR Congo en Zimbabwe pakken laatste tickets voor Africa Cup - Kroatië verliest tegen Hongarije YP

24 maart 2019

20u09

Bron: Belga 0

Israël boekt stuntzege tegen Oostenrijk, Kroatië onderuit tegen Hongarije

Op de tweede speeldag van de kwalificaties voor het EK voetbal in 2020 zorgde Israël voor een kleine stunt in groep E door te winnen van Oostenrijk (4-2). Eran Zahavi maakte een hattrick. In diezelfde groep liet vicewereldkampioen Kroatië zich verrassen door Hongarije (2-1). In de groep van de Belgen boekte Schotland een logische 0-2 overwinning tegen San Marino.

In het San Marino Stadium opende Kenny McLean al na vier minuten de score voor Schotland met een rake kopbal. De troepen van bondscoach Alex McLeish controleerden de partij, maar konden hun dominantie niet omzetten in doelpunten. Stuart Armstrong zette de doelman van de dwergstaat twee maal aan het werk in de eerste helft, maar de kloof bleef één doelpunt groot. Pas in de 74e minuut lukte Schotland de geruststellende 0-2 via Johnny Russell. Dat was ook de eindstand: de Schotten posteren zich op de vijfde plaats in groep I, San Marino heeft als enige nul punten.

Ook in Israël - Oostenrijk viel het openingsdoelpunt vroeg: Marko Arnautovic zette de bezoekers al na acht minuten op rozen. In de 34e minuut knikte Eran Zahavi de gelijkmaker tegen de touwen, waarna Oostenrijk het tempo opvoerde en steviger aandrong. Het was echter Israël dat zich op slag van rust op voorsprong hees, opnieuw dankzij Zahavi. Tien minuten na de koffie maakte Zahavi zijn hattrick compleet, Munas Dabbur dikte de voorsprong zelfs nog aan tot 4-1. Een kwartier voor tijd maakte Arnautovic nog zijn tweede, maar toen was het kalf al verdronken voor Oostenrijk: het nummer 92 op de FIFA-ranking verslaat nummer 23 en neemt zo verrassend de leiding in groep G.

Hongarije was na dertien minuten op achtervolgen aangewezen tegen Kroatië na een doelpunt van Ante Rebic, twintig minuten later bracht Ádám Szalai de thuisploeg langszij. Na de pauze hield Kroatië de bal in eigen rangen, al vloeiden daar weinig kansen uit voort. Integendeel: de Hongaren zorgden voor de meeste dreiging en kwamen een kwartier voor tijd verdiend op voorsprong via Máté Pátkai op een hoekschop. Ook nadien bleef Hongarije drukken, met Zsolt Kalmar als gevaarlijkste pion. Zijn poging in de 82e minuut werd nog in extremis van de lijn gekeerd. Het bleef 2-1: Hongarije wipt over Kroatië naar de derde plaats in groep E.

GOAL | Rebić opent de score voor Kroatië!🇭🇷



0⃣-1⃣ #HUNCRO pic.twitter.com/jwi89XZVTi Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Szalai legt de gelijkmaker binnen!🇭🇺



1⃣-1⃣ #HUNCRO pic.twitter.com/3kveppDSYO Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Pátkai trapt Hongarije op voorsprong!🇭🇺



2⃣-1⃣ #HUNCRO pic.twitter.com/riWO4tOTzQ Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

Zuid-Afrika, DR Congo en Zimbabwe pakken laatste tickets voor Africa Cup

Op de zesde en laatste speeldag in de kwalificaties voor de Africa Cup heeft DR Congo zich geplaatst voor de eindronde na een 1-0 zege tegen rechtstreekse concurrent Liberia. Nog in groep G had Knowledge Musona (Lokeren) een aandeel in de 2-0 zege van Zimbabwe tegen Congo-Brazzaville. In groep E plaatst Zuid-Afrika zich dankzij twee treffers van Percy Tau (Union) ten koste van Libië.

Bij DR Congo traden Yannick Bolasie (Anderlecht) en Paul-José Mpoku (Standard) aan, terwijl Merveille Bokadi (Standard) in de 70e minuut mocht invallen. Cedric Bakambu maakte in de 52e minuut het doelpunt van de kwalificatie. DR Congo eindigt als tweede in groep G met negen punten, achter groepswinnaar Zimbabwe (11 punten). Liberia strandt op twee punten van DR Congo en is uitgeschakeld.

Zimbabwe nam met 2-0 de maat van Congo-Brazzaville; Knowledge Musona (Lokeren) scoorde de tweede treffer in de 36e minuut na mistasten van verdediger Fernard Mayembo. Bij Congo-Brazzaville was Marvin Baudry (Zulte Waregem) titularis. Zijn team eindigt met vijf eenheden laatste in groep G en is uitgeschakeld.

In groep E begon Zuid-Afrika met twee punten voorsprong aan zijn match tegen Libië. Union-spits Percy Tau bracht de Bafana Bafana in de 50e minuut op voorsprong, een kwartier later liet Ahmad Benali de Libische kwalificatiehoop opflakkeren met de gelijkmaker. Die hoop was van korte duur, want amper drie minuten later zette Tau met zijn tweede van de avond weer orde op zaken. Die voorsprong gaven de bezoekers niet meer uit handen. Zuid-Afrika eindigt als tweede, op één punt van groepswinnaar Nigeria. Libië en Seychellen zijn uitgeschakeld.