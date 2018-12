Inter schorst Nainggolan om “disciplinaire redenen”, Radja zou alweer te laat zijn aangekomen op training GVS

23 december 2018

14u21

Bron: Belga, La Gazetta dello Sport 0 Buitenlands Voetbal Inter Milaan heeft Radja Nainggolan (30) een tijdelijke schorsing opgelegd omwille van "disciplinaire redenen”. Dat heeft het nummer drie uit de Serie A bekendgemaakt.

“Radja wordt omwille van disciplinaire redenen tijdelijk geschorst”, luidt de verklaring van Inter. Volgens de Italiaanse krant ‘La Gazzetta dello Sport’ kwam de voormalige Rode Duivel deze ochtend te laat aan op training. “Ook de voorbije weken was hij meermaals niet op tijd, maar toen zag de club het nog door de vingers. Nu was de maat vol”, klinkt het bij de sportkrant. Ook bondscoach Roberto Martínez ergerde zich eerder aan de te late entrees van Nainggolan, met de niet-selecties tot gevolg.

Gisteren speelde Inter 1-1 gelijk bij Chievo op de zeventiende speeldag. Nainggolan werd in de 67ste minuut naar de kant gehaald. Het is afwachten of hij in de selectie zit voor het duel tegen Empoli van zaterdag 29 december. Radja beleefde nog niet veel plezier aan zijn transfer naar Milaan. Zo kampte hij al veelvuldig met blessures.

Nainggolan zorgde al geregeld voor ophef, door onder meer op sociale media video’s te delen waarop hij rokend en drinkend te zien is. Begin dit jaar werd hij omwille van die reden door AS Roma één wedstrijd aan de kant gehouden. Eerder deze week berichtten Italiaanse media dat de voormalige Rode Duivel bij een bezoek aan het casino van Monte Carlo voor 150.000 euro is opgelicht.

Comunicato FC Internazionale Milano



👉 https://t.co/F1Kz9nveon #FCIM Inter(@ Inter) link