Inter praat met Manchester United over Romelu Lukaku Kristof Terreur in Engeland

11 juli 2019

07u55 0 Buitenlands voetbal De onderhandelingen worden opgestart. Inters sportief directeur Piero Ausilio reisde naar Londen voor de eerste gesprekken met Manchester United over Romelu Lukaku.

Het jawoord van de Rode Duivel (26) heeft de Italiaanse club, zijn werkgever overtuigen is minder simpel. Inter denkt aan huursom van 10 miljoen euro met verplichte optie tot aankoop in 2021 voor 60 miljoen euro, betaalbaar in twee schuiven. United wil minstens 85 miljoen. Meteen te betalen. Inter kan dat niet. Ze zitten gebonden aan strikte budgetten indien het de overbodige Radja Nainggolan en Mauro Icardi niet elders kan slijten.

Binnen het kamp-Lukaku geloven ze niet dat het initiële voorstel de Engelse topclub zal overtuigen, maar het is het proberen waard. Lukaku is nog altijd het toptarget van Intercoach Antonio Conte. Zelf heeft Lukaku ook zijn zinnen gezet op een verhuis naar de Serie A. Hij weet dat hij straks geen eerste keus meer zal zijn bij United onder Ole Gunnar Solskjaer.

De voorbije dagen had de spits opnieuw een gesprek met zijn coach, die benadrukte dat hij dit seizoen voldoende kansen zal krijgen als hij blijft. United wil hem enkel verkopen tegen de juiste prijs, de 85 miljoen die het in 2017 aan Everton betaalde. Lukaku wil absoluut vertrekken.

Momenteel verblijft Lukaku met United in Australië - binnen 10 dagen oefenen ze in China ... tegen Inter. Tegen dan hoopt Lukaku bij zijn nieuwe club te spelen.

Alderweireld hervat bij Spurs

Toby Alderweireld (30) meldt zich daarnaast vandaag gewoon aan bij Tottenham voor de start van de voorbereiding. Clubs hebben nog twee weken de tijd om de opstapclausule van 27 miljoen euro in zijn contract te betalen - daarna is ze niet meer geldig. Voorlopig heeft er zich nog niemand gemeld.

In Italië proberen agenten onderhandelingen met AS Roma op te starten, maar dat binnen de club vrezen ze dat de verdediger te duur uit zal vallen. Ze bekijken ook andere opties, want budgettair kunnen de Romeinen zich weinig veroorloven. Het is wachten op een formeel voorstel. Als Roma niet toehapt, bestaat de kans dat Alderweireld het seizoen gewoon afmaakt bij Tottenham en daarna als vrije speler vertrekt. Van de Engelse topclubs is er momenteel geen concrete interesse.